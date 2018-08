Política

Reformas del Gobierno

Rajoy cree que la mayor irresponsabilidad sería 'no gobernar'

Redacción

10/03/2012

Mariano Rajoy recuerda que dijo que la solución a los problemas "llevaría un tiempo".

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha defendido las reformas puestas en marcha por su Ejecutivo y ha considerado que "la mayor irresponsabilidad" en la que podrían caer sería "no gobernar, no decidir y no situarse en la realidad", por lo que ha garantizado que seguirán realizando reformas y tomando decisiones con "prudencia", que serán explicadas siempre a la ciudadanía.

Rajoy ha indicado que "no son tiempos fáciles" para muchos españoles, si bien se ha mostrado convencido de que se va a salir de esta situación, "aunque nos va a costar" y tiene que ser una tarea a realizar "entre todos".

En su opinión, no existe en estos momentos "un problema de ideologías, sino de sentido común". "Hay que adaptarse a la realidad en que vivimos, porque si no, nos quedaremos fuera".