13/12/2021 06:36 Política CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Mariano Rajoy cierra hoy las comparecencias de la comisión de investigación del caso Kitchen AGENCIAS | EITB Media El que fuera presidente del PP y del Gobierno español comparecerá por la tarde en la comisión del Congreso de los Diputados, según él, dispuesto a contestar a las preguntas que se le formulen sobre la presunta trama de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.

La declaración del expresidente del Gobierno español y del PP, Mariano Rajoy, cerrará hoy la comisión de investigación del caso Kitchen en el Congreso de los Diputados. Mariano Rajoy comparecerá por la tarde en la comisión parlamentaria sobre la presunta trama de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas. En las horas previas, Rajoy se ha mostrado dispuesto a responder a las preguntas que le hagan los diputados y las diputadas, en una línea contraria a la que siguieron la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

La comisión comenzó su andadura el pasado 17 de marzo y hasta ahora todos los ex dirigentes del PP han negado que Rajoy tuviera responsabilidades en el caso Kitchen.

El pasado viernes durante una entrevista en Onda Cero, no solo adelantó que iba a contestar a las preguntas, ya que además apuntó que no conoce al excomisario José Villarejo y que no le ha visto en su vida.

El comisario Villarejo, por su parte, en las dos ocasiones que ha acudido al Congreso ha señalado a Rajoy como conocedor de la trama e, incluso, como la persona con la que mantuvo contacto por teléfono.

La declaración de Rajoy pondrá el broche final a una comisión por la que han pasado casi cuarenta comparecientes. Finalizadas las declaraciones, los miembros de la comisión empezarán a redactar las conclusiones. Este informe tendrá que ser aprobado antes de que acabe 2021 y, ya en el primer periodo de sesiones de 2022, se elevará al Pleno para su ratificación.