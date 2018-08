Política

El marido de Soraya Sáenz de Santamaría ficha por Telefónica

22/03/2012

La esposa del secretario general del Grupo Socialista, Eduardo Madina, también ha sido contratada por Telefónica. Estas contrataciones han generado polémica.

Iván Rosa, abogado del Estado y esposo de la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se incorporará al departamento jurídico de Telefónica, según ha adelantado El Confidencial y han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del fichaje.

Por su parte, fuentes del Grupo Parlamentario Socialista han confirmado también que Paloma Villa, esposa del secretario general del Grupo, Eduardo Madina, ha sido contratada recientemente por Telefónica. Sin embargo, ha subrayado que este caso "no es comparable" con los fichajes de familiares de ministros y altos cargos del PP por parte de esta y otras grandes empresas.

De hecho, las fuentes del Grupo socialista han expresado malestar por el hecho de que la contratación de Villa haya sido publicada justo después de la de Iván Rosa, porque consideran que se pretende dar la impresión de que son casos comparables, cuando a su juicio no es así.

En este sentido, aseguran que no sólo Madina no ha hecho "ninguna gestión" en favor de su esposa, sino que además el PSOE ahora no está en el poder. Es más, destacan que fue Telefónica quien se interesó por el currículum de Villa y que ese interés se ha concretado finalmente en su contratación en el departamento de Relaciones Internacionales.

Paloma Villa fue asesora del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y también perteneció al gabinete de la exministra de Exteriores y exsecretaria de Estado para Iberoamérica Trinidad Jiménez, puesto que le brindó experiencia y contactos en el ámbito internacional, explican las fuentes.