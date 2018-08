Política

Parlamento Vasco

Aralar se divide y tres parlamentarios apoyan la ponencia de paz

Redacción

30/03/2012

Tres de sus cuatro parlamentarios han respaldado la ponencia incumpliendo la disciplina del partido, que exigía la participación en este foro de la izquierda abertzale.

La ponencia de paz y convivencia acordada en la Cámara vasca ha dividido al grupo parlamentario de Aralar y tres de sus cuatro representantes han decidido apoyar la creación de este foro y, por tanto, romper la disciplina impuesta por la ejecutiva del partido en este asunto.

Los parlamentarios Aintzane Ezenarro, Oxel Erostarbe y Mikel Basabe han respaldado la ponencia, mientras que Dani Maeztu, vicecoordinador de la formación, ha votado en contra, en la línea expresada por la dirección de Aralar, que exigía la participación en este foro de todas las sensibilidades políticas, incluida la izquierda abertzale, en igualdad de condiciones.

Finalmente, el acuerdo que ha salido adelante no recoge este requisito de la Ejecutiva de Aralar ya que en dicho foro no estará de forma permanente la izquierda abertzale, que no tiene representación en la Cámara.

El acuerdo señala que la ponencia será abierta y recabará las propuestas que deseen trasladar los distintos grupos políticos,

instituciones y agentes sociales.

Maeztu dijo la pasada semana que no esperaba que se diera esta división en el grupo parlamentario a la hora de votar la constitución de la ponencia pero advirtió a sus compañeros de grupo de que salirse de la disciplina del partido, tal y como ha ocurrido esta mañana, tendría sus "consecuencias".



Aralar podría abrir un expediente disciplinario



Tras la votación de la creación de la ponencia, Ezenarro,

Erostarbe y Basabe no han querido expresar sus opiniones sobre lo

sucedido a la prensa, mientras que Dani Maeztu ha eludido hablar

hasta esta tarde, cuando ofrecerá una rueda de prensa en San

Sebastián junto al coordinador general, Patxi Zabaleta, y la

dirigente guipuzcoana Rebeca Ubera.

El reglamento interno de Aralar, al que ha tenido acceso Efe,

establece en su artículo 93 que los cargos públicos podrán votar de

acuerdo a su conciencia ejerciendo la libertad de voto en cuestiones

de carácter moral o ético, en aquellas sobre las que no exista

pronunciamiento expreso de la organización y en las que ésta

recomiende la libertad de voto.

En el artículo 94 se señala que los cargos públicos de Aralar "deberán atender en términos generales la consigna de voto dada por la organización, y sin excepción" cuando se haya llegado a algún tipo de pacto o acuerdo con otra organización política o cuando se trate "de una cuestión estrechamente ligada a los fines de la organización o a sus bases ideológicas", entre otros supuestos.

La ruptura de esta consigna de voto supondrá, según el artículo 95 del reglamento, la apertura de un "expediente disciplinario que llevará a la expulsión si se aprecia reiteración o mala fe".