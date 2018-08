Política

Entrevista en Radio Euskadi

Ortuzar dice que Bizkaia 'no se comerá' las basuras de Gipuzkoa

Redacción

03/04/2012

La Diputación de Gipuzkoa "no puede pretender que los vizcaínos nos comamos sus basuras porque ellos no quieran tener incineradoras", ha subrayado el presidente del PNV en Bizkaia.

audios (1) Entrevista a Andoni Ortuzar

El presidente del PNV de Bizkaia, Andoni Ortuzar, ha dicho, respecto al debate sobre la gestión de las basuras de Gipuzkoa, que Bildu no puede pretender "que los vizcaínos nos comamos sus basuras porque ellos no quieran tener incineradoras" y ha pedido a esa formación que asuma esa responsabilidad porque "no vale jugar a ser el rey del ecologismo, lanzando sus basuras al vecino".

Por otra parte, ha criticado la falta de diálogo del PP para tratar de conseguir apoyos a los Presupuestos Generales del Estado, que no han gustado en el PNV, y ha advertido al Gobierno de que cuenta "con mayoría absoluta aritmética" en el Congreso, "pero socialmente las cosas son distintas".



A su entender, "las huelgas y las protestas" evidencian "un poco de rebeldía social" frente a las medidas del Gobierno, que "van en dirección contraria al pensamiento de la mayoría de la sociedad".



Según ha afirmado, para el PNV la amnistía fiscal planteada por el Gobierno supone "el perdón" a quienes han acumulado capital "en cuentas de paraísos fiscales, provenientes de dinero negro y que nunca son de actuaciones lícitas", por lo que "supone una afrenta al resto de la sociedad".