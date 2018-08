Política

ETA dice que el Estado no ha cumplido los compromisos sobre presos

04/04/2012

Según una circular de la banda, el Gobierno del PSOE no pactó nada conETA, pero asumió compromisos con "otros agentes".

Una circular enviada por ETA a los presos acusa al Estado de no haber cumplido compromisos relativos a los reclusos de ETA y a la legalización de la izquierda abertzale que habrían sido adoptados por el Gobierno del PSOE.

El documento, al que ha tenido acceso la agencia "Vasco Press", está fechado el pasado mes de febrero.



En ese texto se recuerda que habían pasado ya tres meses desde que ETA, el 20 de octubre de 2011, anunciara la renuncia a la violencia, pero que el Estado no había cumplido "el compromiso que dice la Conferencia Internacional de Aiete". La circular añade que el Estado "no tomó ningún compromiso para con ETA ni para con la izquierda abertzale", pero apostilla que, sin embargo, el Gobierno "ante otros agentes", que no precisa, "tomó compromisos concretos en los ámbitos de los presos políticos vascos y de la legalización de la Izquierda Abertzale".



El documento enviado a los presos señala que "el gobierno del PSOE no ha querido cumplir el compromiso", pero con su actuación ha fortalecido "nuestra posición política". "El ámbito soberanista de izquierdas está cada vez más fuerte. El independentismo está cada vez más fuerte a modo de opción política. Los resultados de las dos últimas elecciones son muy significativos", afirma.

La circular también analiza lo que cree que va a hacer el actual gobierno del Partido Popular asegurando que "jugará a alargar la situación de bloqueo en todos los sentidos". "De momento no quiere tomar riesgos, porque tiene grandes presiones encima -añade-. La decisión tomada sobre el grupo Amaiur en el Congreso es significativa: siguen prisioneros de sus palabras y principios".

El texto advierte que el PP "ha salido muy fortalecido" de las elecciones gracias al declive del PSOE y que, pese a la fortaleza de la izquierda abertzale, "no le ha obligado a dar pasos en el proceso de solución". "Seguramente en los próximos meses veremos algún movimiento hacia atrás junto con un gesto positivo", vaticinan.

Más adelante el documento señala que el Gobierno va a utilizar a las víctimas y la exigencia del desarme y la disolución de la banda "para no dar pasos".

ETA subraya que la izquierda abertzale está impulsando la cuestión de los presos y recuerda la manifestación celebrada en Bilbao el 7 de enero pasado. Añade que la situación de los presos "está escrita en la agenda política de todos los agentes como grave", pero considera que el Estado "no se va a mover ni un milímetro".

El documento contiene también críticas contra el PNV del que dice que no tiene "ninguna oferta estratégica para la sociedad vasca" y que "sigue jugando a corto" para no perder la hegemonía. "El PNV se ha ofrecido como intermediario del gobierno en Madrid", añade ETA.

Además, la circular asegura que "el declive" del PSOE multiplica "la soledad del gobierno de Vitoria". añadiendo que "nadie da un céntimo" por el ejecutivo que encabeza Patxi López.