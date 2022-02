07/02/2022 20:23 Política Tormenta política en UPN Sayas y Adanero defienden su postura ante el Comité de Garantías de UPN Agencias | EITB Media Sayas ha dicho que "el PSOE no quiso romper con Bildu" como pretendía UPN para apoyar la reforma laboral. Adanero ha asegurado que ni el ni su compañero han ido en contra de los principios y valores de UPN sino "al revés". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Sayas, al abandonar el Consejo Político de UPN, el pasado sábado. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

El diputado Sergio Sayas ha confirmado esta tarde que mantendrá su acta de diputado y espera que también la militancia en UPN, a cuya Comisión de Garantías y Disciplina ha dicho que "el PSOE no quiso romper con Bildu" como pretendía UPN para apoyar la reforma laboral.

En declaraciones a los periodistas a la salida de la sede del partido, Sayas ha subrayado que la ejecutiva de UPN mandató a tres personas para negociar y puso dos condiciones: que un acuerdo entre UPN y PSOE "sirviera para desgastar la relación del Partido Socialista con Bildu" y que esto "fuera visible para los ciudadanos navarros".

"A nuestro parecer (estas condiciones) no se cumplían" si el acuerdo era evitar ese mismo día la reprobación del alcalde de Pamplona, vicepresidente de UPN, "un precio insuficiente" para apoyar la reforma laboral, y "si el precio era dinero para el Ayuntamiento de Pamplona era el mercadeo que criticamos en otros", ha dicho.

Y ha añadido que "el único precio posible era la ruptura de relaciones con Bildu, un precio que el Partido Socialista no estaba dispuesto a pagar y por lo tanto no teníamos ningún argumento que contar a los ciudadanos".

Esta tarde Sayas ha explicado estos "hechos" al Comité de Garantías y Disciplina, que "simplemente me ha hecho preguntas, nada más", por lo que habrá que esperar a la decisión de este órgano "independiente", que espera juzgue "democráticamente" y "con total objetividad" después de que les hayan "linchado en los órganos del partido".

Por su parte, Carlos García Adanero ha asegurado que ni el ni su compañero han ido en contra de los principios y valores de UPN sino "al revés", por lo que tiene la conciencia "muy tranquila" después de haber votado no a la reforma laboral incumpliendo el mandato de la dirección del partido.

A la salida de UPN tras comparecer ante la Comisión de Garantías y Disciplina, García Adanero ha indicado en declaraciones a los periodistas que "está muy bien que por lo menos haya gente que te escuche" y a partir de ahí "ya veremos lo que pasa".

Sin saber qué tiempo puede tardar la resolución, preguntado por un posible recurso por vía judicial ha señalado que habrá que ir "paso a paso", pero sí ha confirmado que no entregará el acta de diputado porque si es "por votar diferente, la mitad del partido no estaría aquí" y "los estatutos no se han incumplido para nada".

"Nosotros no hemos ido en contra de los principios y valores de UPN, al revés, yo creo que todo lo contrario", ha afirmado, y añadido que tiene la "conciencia tranquila" y ve el procedimiento abierto "sin mucho recorrido", punto en el que ha asegurado no recordar cuando en 2008 fue él quien pidió al entonces diputado a Santiago Cervera que entregara su acta por votar en contra de los presupuestos del Gobierno del PSOE en contra de lo decidido por UPN.

Sí que se ha mostrado satisfecho porque esta tarde se ha "podido explicar con tranquilidad, que creo que hacía falta" después de que haya quienes han plantado su expulsión desde un principio.