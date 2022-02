10/02/2022 13:05 Política Euskal Telebista García Adanero: "En ningún momento le dijimos a la dirección de UPN que íbamos a votar a favor" Mikel Domínguez | EITB Media El diputado de UPN no cree que engañara "a nadie" en los momentos previos a la votación de la reforma laboral, y asegura que se enteró del acuerdo entre su partido y el PSOE el mismo día de la votación por la prensa. Escuchar la página Escuchar la página

Carlos García Adanero, diputado de UPN en el Congreso de los Diputados, ha negado en el programa de ETB 'En Jake' que comunicara a la dirección de su partido que votaría a favor de la reforma laboral, como había establecido la Ejecutiva. "A la secretaria general le dije que, si no tenía argumentos para votar a favor, yo no me comprometía a votar a favor", ha dicho.

El Comité de Garantías del partido regionalista navarro ha propuesto la suspensión de militancia de García Adanero y Sergio Sayas durante dos años y medio por romper la disciplina de voto en la aprobación de la reforma laboral. Ambos han decidido presentar alegaciones.

Según ha explicado el todavía diputado de UPN, tanto él como Sayas discreparon con la dirección en la reunión sobre la reforma laboral, y se mostraron partidarios de votar en contra. Además, según su versión, en dicha reunión "se dijo que, si los votos de UPN eran decisivos, debían ser fruto de una negociación" para que tuvieran "como contraprestación la ruptura del PSOE con EH Bildu, es decir, un cambio de rumbo de los socialistas", algo que García Adanero ya sabía "que no se podía conseguir".

El regionalista no siente que haya engañado "a nadie", ni a la dirección de UPN y a la prensa. Se ha referido a sus únicas declaraciones la mañana de la votación, en la Cadena SER, cuando "todavía tengo esperanza de que alguien me vaya a llamar para decir cuáles son los motivos" del voto a favor y el contenido del acuerdo con el PSOE, que los diputados reclamaban conocer. "Es llamativo que a día de hoy no sepamos aún qué acuerdo tenía UPN con el PSOE", ha dicho.

El diputado asegura que no se irá al PP y que, para ser alternativa de gobierno en Navarra, UPN "tiene que ser la oposición al PSOE".