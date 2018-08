Política

Juicio Audiencia Nacional

Absuelto al abogado Joseba Agudo por falta de pruebas

Redacción

10/04/2012

El tribunal declara probado que Agudo ha asesorado a miembros de ETA en el extranjero, pero no se considera que sea la persona a la que se refieren los documentos intervenidos a Thierry.

La Audiencia Nacional ha absuelto al abogado Joseba Agudo Mancisidor porque no se ha probado que sea la persona que con el seudónimo de "Pagoa" siguiera las órdenes que ETA le encomendaba y que informaba a la banda sobre la situación de los miembros de ETA huidos.

Joseba Agudo fue puesto en libertad el pasado 23 de marzo, tras celebrarse en juicio en el que el fiscal le pedía nueve años de cárcel por considerarlo culpable de un delito de integración en organización

terrorista.



El abogado fue detenido en Francia el 28 de septiembre de 2009 y extraditado a España. Se le acusaba de ser la persona a la que en documentos intervenidos a los dirigentes de ETA se le identificaba con el alias de "Pagoa". Esta persona realizaba tareas en el ámbito internacional, establecimiendo contactos con miembros de ETA residentes en diversos países.

El tribunal declara probado que Agudo Mancisidor ha asesorado a miembros y ex miembros de ETA residentes en el extranjero y que han huido de la justicia y para ello ha realizado viajes a Cabo Verde, Venezuela, México, Cuba y otros países. No obstante no se considera que sea la persona a la que se refieren los documentos intervenidos al dirigente de ETA Thierry, en mayo de 2008.

La conclusión final del tribunal es que "aun partiendo de la hipótesis de que Pagoa y Joseba Agudo Mancisidor son la misma persona, las pruebas aportadas son, cuando menos, equívocas, adoleciendo la investigación de lagunas y de falta de control que hacen que el tribunal, más allá de meras sospechas o impresiones subjetivas, pueda tener por probado que el acusado es miembro de ETA". Por todo ello decreta su absolución.