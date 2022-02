18/02/2022 09:24 Política ENTREVISTA EN EUSKADI IRRATIA Otxandiano: "El abandono de la escuela pública es una realidad y necesita un reconocimiento" EITB MEDIA El director de Programa de EH Bildu, Pello Otxandiano, cree que la escuela pública vasca debe dar un salto de calidad. Escuchar la página Escuchar la página

"El abandono de la escuela pública es una realidad y necesita un reconocimiento", así de contundente se ha manifestado el director de Programa de EH Bildu, Pello Otxandiano, en una entrevista concedida al programa "Faktoria" de Euskadi Irratia. Entre otros temas, ha hablado sobre la nueva ley de educación que se está elaborando en el Parlamento Vasco. En opinión de Otxandiano la nueva ley debe servir para fortalecer el sistema educativo público vasco. No solo eso, aboga por cambiar su arquitectura: "La escuela pública necesita un cambio estructural, tener condiciones y recursos para desarrollar su autonomía y dar un salto de calidad".

Preguntado por si el acuerdo sobre la ley de educación está más lejos que hace una semana, ha respondido que no. Según Otxandiano, se ha creado un relato de que estaba hecho y no ha habido nada de eso: "Hay una base que compartimos y ahora cada uno hará sus aportaciones". No obstante, ha destacado que el camino sigue siendo largo acordar una ley de educación. Los grupos parlamentarios del Parlamento Vasco tienen de plazo hasta el 4 de marzo para realizar sus aportaciones. "El camino desde ahí hasta la conformación de una ley incluso acordando un texto es largo", ha añadido.

Por otra parte, cree que hay que darle una vuelta a la lógica de los modelos A, B y D. En su opinión, hasta ahora a quien traía poco euskera de casa se le da poco euskera en la escuela. Ha defendido cambiar esta dinámica y que la escuela dé más euskera a quien haya recibido poco euskera en casa. "El objetivo es que cuando finalice la escolarización obligatoria todo el alumnado tenga una capacidad mínima en ambas lenguas", ha añadido. Preguntado por si el PSE-EE lo apoyará, no se imagina que esté en contra de aprender un idioma.

En cuanto a los acuerdos alcanzados en los últimos tiempos entre EH Bildu y el Gobierno Vasco, ha insistido en la necesidad de consensos: "Somos un pueblo pequeño en un mundo globalizado y si vamos a sobrevivir y responder al futuro de una manera optimista estamos obligados a hacer acuerdos de país". En referencia a la educación, ha precisado que la falta de acuerdo no es una opción.

Pello Otxandiano no cree que la crisis interna en Eusko Alkartasuna tenga consecuencias en EH Bildu. En palabras de Otxandiano, EH Bildu ha demostrado que tiene capacidad para gestionar la diversidad que existe en su seno y que eso ha sido premiado además por la gente. Tampoco ve peligro alguno en el caso de que se imponga el sector crítico en la Asamblea Nacional de EA del fin de semana.