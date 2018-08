Política

Muerte de Iñigo Cabacas

Olabarria (PNV) cree que Ares debería haber dimitido 'hace tiempo'

13/04/2012

El parlamentario del PNV Emilio Olabarria ha considerado "inadecuado" que el consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, se niegue a dimitir tras la muerte de Iñigo Cabacas y ha advertido que debería haberlo hecho "hace tiempo", de forma previa a la muerte del aficionado del Athletic.

Por otra parte, ha manifestado su convicción de que deberían ser "los propios compañeros del ertzaina que disparó la pelota de goma" que ocasionó el fallecimiento del joven basauritarra quienes le identifiquen y expliquen "las circunstancias que provocaron la muerte".

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Olabarria ha calificado de "un tanto llamativas" y "atrabiliarias" las reflexiones sobre la actuación de la Ertzaintza tras el partido entre el Atlhetic y el Shalcke 04 realizadas este jueves ante la Comisión parlamentaria.

"Cuando dice que algo ha tenido que fallar. Sí, claro que ha tenido que fallar algo, cuando una persona ha muerto", ha censurado.

A su juicio, hablar de una posible retirada de las pelotas de goma o afirmar que la policía vasca no tenía intención de "matar" no le exime de "actuaciones que son ineludibles", no sólo "por este

episodio dramático" sino por "su gestión, en general" al frente del Departamento de Interior.

Para Olabarria, Ares "debería haber dimitido, probablemente hace tiempo, porque sus equipos son particularmente fluctuantes, sus viceconsejeros y directores cambian con una frecuencia de tres o seis meses y hay una falta de liderazgo y degradación de las relaciones internas dentro de la propia Ertzaintza".





Respuesta de Pastor

Por su parte, el portavoz del PSE-EE, José Antonio Pastor, considera "inadmisible" que el diputado del PNV Emilio Olabarria "se haya sumado a Amaiur en su acoso al consejero de Interior, al pedir su dimisión", tras la muerte de Iñigo Cabacas.

Esta petición, según ha resaltado, "contrasta con la posición prudente y constructiva que ha mantenido su partido, por lo que no estaría de más que le llamara al orden".