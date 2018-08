Política

Fin de ETA

Amaiur cree que es hora de que el Gobierno hable directamente con ETA

14/04/2012

El portavoz de la coalición abertzale ve a ETA un "agente político" más en este escenario y opina que el peso del diálogo debe estar en Euskadi.

El portavoz de Amaiur en el Congreso, Xabier Mikel Errekondo, cree que "es hora" de que los gobiernos español y francés inicien un diálogo directo con ETA y, aunque ve algún gesto por parte del Ejecutivo, considera que debe trasladarlos a su agenda política.



Errekondo afirma que el Gobierno del PP no puede seguir "escondiéndose" y "lanzando cortinas de humo" para "evadir su responsabilidad", que califica de "máxima" en el proceso de paz.



El portavoz de la coalición abertzale ve a ETA un "agente político" más en este escenario, al igual que lo son los partidos y otras organizaciones sociales, y aunque opina que el peso del diálogo debe estar en Euskadi y defiende que Amaiur lleve sus postulados al Congreso para incluirlos en la dinámica parlamentaria.



No obstante, Errekondo asegura que la izquierda abertzale ha dado pasos "importantísimos" para "encauzar" el diálogo del que resulte una paz definitiva.



El hecho de que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, admitiera hace unas semanas que ETA tiene una "dimensión política" supone para Errekondo un avance que, sin embargo, no se corresponde con hechos como la ratificación de la "doctrina Parot" por parte del Tribunal Constitucional que va en una dirección "totalmente opuesta" y "contraria a la resolución del conflicto".



En este sentido, el portavoz parlamentario del PSE-EE, José Antonio Pastor, ha insistido en Radio Euskadi que los presos de ETA "saben perfectamente" que "no caben amnistías colectivas", aunque la política penitenciaria se puede aplicar "con una dinámica más flexible y más generosa, si ellos van acompañando pasos".

El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha considerado que no hay motivo para "negarle a los presos" el "recorrido político que ha hecho por la legalidad española la izquierda abertzale política", aunque, en el caso del colectivo de presos de ETA, cree un error hablar de amnistía.

La parlamentaria del Partido Popular Laura Garrido ha advertido a los presos de ETA de que "no caben medidas de tipo colectivo". Garrido ha subrayado que los portavoces elegidos por el EPPK"están presos por asesinar, muchos están condenados por delitos de asesinato, han sido detenidos en ese sentido, juzgados y condenados".

A su juicio, "las exigencias hay que dirigirlas hacia el mundo de ETA-Batasuna, que todavía, a día de hoy, no ha condenado el terrorismo de ETA".

El parlamentario de Aralar Dani Maeztu ha criticado que "aquí se puede hablar de amnistía fiscal, pero hay un tabú que es hablar de amnístia a los presos políticos vascos", cuanto "tenemos la experiencia de otros conflictos donde la salida ha sido colectiva".