04/03/2022 10:36 Política Pleno del Parlamento Vasco El lehendakari responde a EH Bildu que el derecho a decidir debe ser "punto de encuentro y no ruptura" agencias | eitb media La portavoz de la coalición abertzale, Maddalen Iriarte, cree que para el Gobierno Vasco parece que "no conviene" concretar en el derecho a decidir, o "no se sabe" o "les paralizan" en esa materia.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha dicho a EH Bildu que no hay "argumentos democráticos" para oponerse a que las sociedades decidan libremente su futuro, pero ha matizado que el derecho a decidir debe ser un "punto de encuentro y no de ruptura" en la sociedad vasca.

Urkullu ha respondido así en el pleno de control de hoy a la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, quien ha censurado que no se pase a la "concreción" una vez finalizado el debate en la ponencia de autogobierno y que parece que "no conviene", "no se sabe" o "les paralizan" avanzar en esa materia.

"Es el momento de pasar a la concreción", "es una cuestión de credibilidad", ha enfatizado Iriarte, quien ha asegurado que el "derecho a decidir" de la sociedad vasca es "irrenunciable" y "urgente", más en la situación actual en la que el mundo vive "horas graves" por la invasión de Ucrania.

Urkullu ha reconocido el trabajo hecho en la ponencia de autogobierno, ha remarcado que el nuevo estatus debe alcanzar "el mayor consenso posible en el Parlamento" y también "tener viabilidad institucional" y ha añadido que la "ciudadanía tendrá la última palabra" para aceptarlo mediante referéndum.

Sin embargo, ha incidido en que no se puede introducir el autogobierno vasco en un "callejón sin salida, dejarlo aparcado en una vía muerta o acordar algo que afecte" a su avance y quede "guardado en un cajón".

"Hemos avanzado mucho estos años y tenemos una oportunidad para profundizar y aumentar el autogobierno, le corresponde a la sociedad decidir el futuro político y a nosotros hacer posible esa decisión de la sociedad", ha resumido el lehendakari