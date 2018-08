Política

Comparación con Homer Simpon

Lehendakari: 'El insulto fácil denota que no se tiene nada que decir'

Redacción

18/04/2012

Patxi López dice que el "insulto fácil" denota "no estar bien colocado y no tener muy claro qué hay que hacer" en política.

El lehendakari, Patxi López, ha afirmado que la "frivolidad" y el "insulto fácil" denotan que quien lo utiliza no está "bien colocado" y no tiene "muy claro qué hay que hacer" en política.



El lehendakari, Patxi López, ha respondido sin citar expresamente al presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, quien ha afirmado que en Euskadi "algún alto representante institucional se dedica a dar lecciones" al Gobierno de Mariano Rajoy pese a tener "menos títulos académicos que Homer Simpson", que padece "dos males" uno estar "radicalmente equivocado con lo que necesita este país" y el segundo "tener poca altura de miras".

En una entrevista realizada por la portavoz socialista en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Rafaela Romera, y que ésta ha hecho pública esta tarde en su blog, López ha dicho que son "bastante tristes" las frivolidades porque denotan "no estar bien colocado, no tener muy claro que hay que hacer y, por lo tanto, ante esta situación se utiliza la frivolidad, el txaskarrillo y el insulto fácil, generalmente porque no se tiene otra cosa que decir". "Eso es bastante triste en política", ha añadido.