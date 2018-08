Política

Parlamento vasco

La Cámara vasca se queda sin voz ni voto

Redacción

19/04/2012

Un fallo informático ha afectado al sistema de megafonía, al de votación y al control de asignación de tiempos de intervención de los parlamentarios. El pleno se traslada al próximo lunes.

El Parlamento Vasco se ha visto obligado a suspender el pleno previsto hoy a causa de los problemas surgidos en el sistema de megafonía y ha acordado celebrar la sesión el próximo lunes.



La sesión plenaria ha comenzado pasadas las nueve y media de la mañana y únicamente se ha debatido el primer punto del orden día, el referido a la situación de compatibilidad de la parlamentaria socialista Loli Escudero, que ha ocupado recientemente su cargo en sustitución de su compañero de partido Jesús Loza, tras su designación como comisionado del lehendakari para la convivencia y la memoria.



El segundo punto, relativo al proyecto de ley de modificación de varias normas para su adaptación a la directiva europea, ha comenzado con la intervención de la consejera de Justicia, Idoia Mendia, quien ha hablado sólo unos minutos, hasta que la presidenta del Parlamento Arantza Quiroga, ha anunciado un receso de la sesión durante un cuarto de hora.



Este plazo se ha ido ampliando al no resolverse los problemas técnicos.



El fallo informático ha afectado al sistema de megafonía, al de votación y al control de asignación de tiempos de intervención de los parlamentarios, según ha explicado a los periodistas el vicepresidente segundo de la Mesa, Iñigo Iturrate.



Poco después de las diez y media se han reunido los miembros de la Mesa y de la Junta de Portavoces y han acordado suspender la sesión y trasladarla al lunes 23.



Problemas en el sistema de megafonía ya provocaron un retraso en el inicio del pleno de Política General que se celebró el pasado 23 de septiembre.



También se produjo un fallo informático similar en otro pleno del pasado 23 de diciembre, aunque en esa ocasión no se suspendió y los parlamentarios tuvieron que votar levantando sus brazos.



Entre otras cuestiones, en el pleno de hoy figuraba una proposición no de ley del PSE-EE sobre el reconocimiento de la labor de los escoltas en Euskadi, otra de EA relativa al derecho de los presos a estudiar en la Universidad del País Vasco y la propuesta de reforma del Reglamento de la Cámara para reconocer el derecho de los parlamentarios vascos a cobrar el paro cuando dejan sus puestos.