Política '12 minutos' Alfonso Alonso: "En algún momento habrá un congreso del PP en el País Vasco, y me gustaría participar" Itxaso León Kareaga | Eitb Media última actualización: 13/03/2022 22:49 (UTC+1) Publicado: 13/03/2022 22:13 (UTC+1) El expresidente del PP vasco ha recalcado que no tiene intención de volver a la política pública, pero ejercerá desde un segundo plano, y estará "donde me necesite Feijóo".

El exministro de Sanidad y exalcalde de Vitoria-Gasteiz, Alfonso Alonso, ha considerado que Alberto Núñez Feijóo, principal candidato a la presidencia del Partido Popular, "lo puede hacer muy bien". Sin embargo, ha recalcado que no le gustan los "hiperliderazgos", y que tienen que tratar de ser un partido "mucho más coral".

Alonso ha concedido en el programa '12 minutos' de ETB2 su primera entrevista desde que dimitiera hace dos años como presidente del PP vasco, en la que ha señalado que van a buscar "un director de orquesta experimentado y de garantía como es Núñez Feijóo, pero tiene la obligación de hacer un equipo que pueda gobernar".

Ha asegurado que no tiene intención de volver a la primera fila, pero quiere estar en el proyecto, "donde me pidan y donde pueda ayudar". Por el momento, se presentará como compromisario al próximo Congreso del Partido Popular, que tendrá lugar los próximos días 1 y 2 de abril en Sevilla.

Asimismo, ha señalado que "lo normal es que en algún momento haya un congreso del PP en el País Vasco", para que "no se perpetúen situaciones que nacieron para ser provisionales". Opina que lo importante son las personas, pero también el propio proyecto, "y ahí sí me gustaría participar y ayudar a mis compañeros a que recuperen ese camino que quizá no pudimos discurrir".

Sobre el liderazgo de Carlos Iturgaiz, dice comprender que llegó en una época "muy difícil", y cree que "el esfuerzo que ha hecho en este tiempo es ir cerrando heridas". Alonso ha considerado que es un buen momento para "volver a coger impulso y que el PP sea percibido por la sociedad vasca como un partido útil, y que pueda ir avanzando para presentarse como una alternativa".

Preguntado por su salida del PP vasco hace dos años, ha explicado que Casado no quería un PP vasco, sino "un PP en el País Vasco", y su equipo presentaba un proyecto que "necesitaba cierta autonomía y la capacidad de conectar con la sociedad vasca". Además, ha mencionado que tuvo conocimiento de algunos acuerdos mediante los medios de comunicación.

Ha propuesto rescatar la "ilusión" de la gente joven de la época de Casado, como legado de su proyecto. "Quiso hacer un equipo nuevo, y eso está bien, pero ha renunciado al talento. Entiendo que le cueste digerir lo que ha pasado, pero todo tiene su ciclo", ha señalado.

Alonso ha subrayado que no va a volver a la política pública, pues "hice mi ciclo, pero nunca he pensado en abandonar la política del todo". Se plantea, así, una participación en segundo plano, y recalca: "estaré donde me necesite Feijóo".