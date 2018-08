Política

Polémicas declaraciones

Urkullu: 'Basagoiti pide perdón al lehendakari pegándome una patada'

20/04/2012

El presidente del PNV cree que el líder del PP vasco utilizó "la mofa y la falta de respeto" para criticar a Patxi López.

El presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, ha lamentado que el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, haya pretendido hacer "un ejercicio de petición de perdón" al lehendakari, Patxi López, pegándole a él "una patada en culo". A su juicio, el líder de los populares vascos "ha desbarrado y lo sabe", al comparar al lehendakari con Homer Simpson, y ha considerado que no ha pedido perdón", y que debe tener "respeto institucional sin mofa ni caricatura".

En una entrevista concedida a Punto Radio Euskadi, Urkullu se ha referido, de esta forma, al hecho de que este jueves Basagoiti calificara al presidente del EBB de "cínico" por pedirle respeto institucional para el lehendakari después de que que el presidente del PP vasco dijera que Patxi López "no tiene fama de ser muy laborioso y tiene menos títulos académicos que Homer Simpson".

Ha considerado que Antonio Basagoiti hizo "una caricatura del que hoy en día es lehendakari", y ha insistido en "la diferencia abismal entre la crítica política, e incluso la crítica institucional, a lo que es la mofa y la falta de respeto, que, además, se identifica con una caricatura de un representante institucional".

"Yo creo que pocas veces, por no decir ninguna, se me habrá escuchado a mí hacer una crítica personal que pueda suponer una caricatura y, además, que sea identificable con la institución. Yo no sé si el señor Basagoiti ha pedido perdón, será una cuestión que tengan que solucionarla entre Basagoiti y Patxi López, lehendakari del Gobierno vasco", ha aseverado.

"Patada en el culo"

"Pero, lo curioso es que el señor Basagoiti y el PP pretendan hacer un ejercicio de petición de perdón que creo que no lo ha hecho, pegando una patada en el culo del presidente del PNV".