Aitor Esteban: "El mundo de la izquierda abertzale está volcado con Putin" Mikel Domínguez | EITB Media última actualización: 14/03/2022 11:05 (UTC+1) Publicado: 14/03/2022 10:03 (UTC+1) El portavoz del PNV en el Congreso también se ha referido a la división interna del Gobierno de España y a los "problemas dentro de Unidas Podemos", y no descarta que Sánchez convoque elecciones "si tiene un momento electoral óptimo".

Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, ha acusado a la izquierda abertzale de estar "volcada" con Vladimir Putin, presidente de Rusia. "El mundo de la izquierda abertzale está volcado con Putin. Tiene un 'antiotanismo' obsesivo", por el que "la OTAN es lo malo y todo lo demás es bueno" en un "simplismo increíble", ha dicho en 'Boulevard' de Radio Euskadi.

El portavoz jeltzale no se ha referido directamente a Oskar Matute, diputado de EH Bildu en el Congreso. "No sé si Matute es diferente, pero lo que destilan portavoces, también de medios periodísticos cercanos a la izquierda abertzale y su gente, es apoyo a Putin, y tienen bastantes dificultades en explicar su posición", ha opinado.

Esteban tampoco está de acuerdo con la posición de Unidas Podemos sobre el envío de armas a Ucrania y su idea de "diplomacia de precisión". "No sé en qué mundo viven. No se dan cuenta de que esto es una agresión intencionada", ha dicho. El portavoz opina que Putin "lo tiene mal para llegar a un acuerdo" incluso dentro de Rusia, y cree que "no había una amenaza" de que la OTAN fuera a incorporar a Ucrania.

El jeltzale se ha mostrado preocupado por los efectos de la guerra en Ucrania, justo "cuando parecía que los fondos europeos podrían dar una nueva oportunidad". "Ojalá Europa se dé cuenta de que había que modificar cómo se fija el precio de la electricidad", ha dicho.

Esteban opina que el nuevo paradigma ha hecho que algunos "tabúes", como la conexión gasística de la Península Ibérica con el resto de Europa, "boicoteada" por Francia y Alemania, estén cambiando. Ha recordado que el PNV ha insistido al Gobierno de España que había que ampliar los cargaderos del Puerto de Bilbao porque había necesidad y demanda, y "ahora resulta que España va a ser la plataforma gasística" de Europa, pues llegarán barcos de Estados Unidos y otros países. "Solo con el gaseoducto de Argelia no es suficiente. ¡Cuánto tiempo llevamos diciéndoselo!", ha dicho.

Adelanto electoral en España

El portavoz jeltzale también ha comentado la posibilidad de un adelanto electoral en España. "Puede que ocurra algo dentro del Gobierno, pero para empezar, el primer problema está dentro de Unidas Podemos", opina Esteban, que es partidario de agotar la legislatura. "Mañana no va a convocar elecciones, pero si tiene un momento electoral óptimo, no descarto que se convocaran", ha dicho.

Esteban también ha criticado el pacto de Gobierno entre PP y Vox en Castilla y León, porque es darle "legitimidad" a la ultraderecha, un "peligro" porque se legitiman "ideas antidemocráticas y antisistema". "Darles entrada al Gobierno es un error en términos democráticos, y dice muy poco del nuevo liderazgo" de Feijóo en el PP, ha dicho Esteban.

Finalmente, ha vuelto a pedir que el Gobierno desclasifique los documentos sobre la muerte de Mikel Zabalza. "El Gobierno dice que se lo pidan los jueces, pero los jueves necesitan un nuevo indicio para seguir investigando", ha dicho el jeltzale, que asegura que todo depende de la voluntad del Gobierno, que "tiene un miedo atroz a mover absolutamente cualquier papel y a que se remuevan los poderes profundos de la Administración".