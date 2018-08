Política

Tertulia en Radio Euskadi

PSE cree que 'hay dinero' pero critica que Rajoy se lo dé a los bancos

Redacción

21/04/2012

El parlamentario del PSE, Txarli Prieto, acusa al Gobierno central de usar el dinero para "pagar a los especuladores". Prieto considera que Rajoy pretende "hacer cómplices" a las CCAA de los recortes.

El parlamentario del PSE, Txarli Prieto, ha señalado que, pese a lo que afirma el Ejecutivo central, hay dinero, pero ha criticado que éste se usa para "dárselo a los bancos y pagar a los especuladores" y "parece que no sirve para la ciudadanía". Asimismo, ha acusado al Ejecutivo de buscar hacer "cómplices a las autonomías" de todos los "recortes" en el modelo de bienestar social.

En declaraciones a Radio Euskadi, ha destacado que el Gobierno de Patxi López va a defender el autogobierno y ha anunciado que "vamos a ir a los tribunales e impedir que las cosas se hagan tal y como se están planteando".

Tras recordar que los "recortes" parten de una afirmación del Gobierno en la que señala que "en este país no hay dinero y no se pueden sostener los servicios, por lo que hay que proceder a los recortes", Prieto ha defendido que "sí hay un dinero", pero el que hay que "sí sirve para dárselo a los bancos y pagar a los especuladores, pero parece que no sirve para la ciudadanía".

"Parece que está abierta la veda y es posible hacer cualquier cosa. Cuando han entrado en el Gobierno han argumentado que desconocían cómo estaban las cosas, pero no se gobierna con una pistola en el pecho; nadie está obligado a hacerlo, uno tiene que saber gobernar y no vale como excusa", ha advertido el dirigente socialista.

"Como vascos no estamos dispuestos a asumirlo y defenderemos con uñas y dientes el autogobierno, tal y como ha dicho el lehendakari", ha advertido, para añadir que "vamos a ir a los tribunales e impedir que las cosas se hagan tal y como se están planteando".

En este sentido, Prieto ha considerado que el Gobierno de Mariano Rajoy pretende "hacer cómplices" a las autonomías de todos los "recortes en el modelo de bienestar social". "Al Gobierno no le gusta este modelo de bienestar social y como no quiere hacerlo solo y sufrir solo el desgaste impone a las Comunidades las reducciones. Así parece que se reparten las culpas".