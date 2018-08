Política

Elecciones en Francia

El 50% de los votantes del Frente Nacional apoyará a Sarkozy

Redacción

23/04/2012

El ex secretario del Frente Nacional del Departamento de los Pirineos Atlánticos, opina que "una victoria de izquierdas no va a cambiar nada, porque estamos en el molde de Bruselas".

audios (1) Boulevard entrevista a Jacques Henriot

Jacques Henriot, ex secretario del Frente Nacional del Departamento de los Pirineos Atlánticos, ha valorado en Radio Euskadi los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas y el ascenso del Frente Nacional.



Preguntado sobre la intención de los votantes de su partido en la segunda vuelta, Jacques Henriot ha recordado que van a esperar al discurso de Le Pen el 1 de mayo en París, donde explicará las intenciones de voto, aunque remarca que "lo importante es salir de esta política y esta Europa tal y como la proponen los políticos actuales".



Por eso, Henriot opina que es lo mismo apoyar a Hollande o a Sarkozy. Las encuestas vaticinan que el 50% de los votos de Le Pen irá para Sarkozy, pero según el ex secretario del Frente Nacional de los Pirineos Atlánticos, "con el 50% de nuestros votos, Sarkozy no será ganador, le van a faltar algunos votos más, y no sé dónde los va a encontrar".



Henriot opina que una victoria de izquierdas "no va a cambiar nada, porque estamos en el molde de Bruselas; que sea uno u otro nos da igual, para nosotros es lo mismo", ha concluido.



Según Henriot, "el avance del Frente Nacional se debe a que la gente está muy furiosa con la política que lleva a cabo Sarkozy". En este sentido, resalta que el partido de Marine Le Pen "es un partido popular que lleva las esperanzas del pueblo francés"



Ha valorado los resultados del Frente Nacional en el departamento de los Pirineos Atlánticos. Henriot ha explicado que casi siempre obtienen 6 puntos menos que la media nacional. Han conseguido un 12% de los votos, y ha recalcado que "es muchos más que la última vez".