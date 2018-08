Política

Goirizelaia: 'No se puede decir que la UPV regala títulos a presos'

Redacción

25/04/2012

Iñaki Goirizelaia ha explicado que la UPV se ha dirigido a Instituciones Penitenciarias para llegar a un acuerdo en esta materia y que están a la espera de respuesta.

El rector de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Iñaki Goirizelaia, ha defendido que los presos puedan estudiar en la institución y ha negado rotundamente que se les haya dado trato de favor. "No se puede decir que la universidad regala títulos a los presos", ha indicado.

Entrevistado en Radio Euskadi, el rector ha dicho que no es "lógico" que los presos en general pueden estudiar en la UPV/EHU si no se encuentran en instituciones penitenciarias españolas.

Según ha indicado, una sentencia del Tribunal Constitucional reconoce que el protocolo aprobado por unanimidad por el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU para atención de reclusos es "absolutamente legal". Así, ha advertido de que ese protocolo "garantiza sin ninguna duda el que esa docencia se imparta siguiendo absolutamente todos los criterios de calidad y exigencia docente que se hace con cualquier alumno".

Por ello, ha instado a "ciertos políticos" a tener "mucho cuidado de lo que dicen" porque "nuestra universidad no da trata de favor a ningún alumno, porque no lo hacemos con nadie".

Goirizelaia ha recordado además que en una comparecencia parlamentaria en 2005 se ofrecieron todos los datos sobre los estudios realizados por los presos de ETA y se demostraba "que no había ningún trato de favor". "Nunca lo ha habido, yo no tengo constancia de eso, no lo va a haber y no lo hay", ha zanjado.

Por último, el rector ha explicado que la UPV/EHU se ha dirigido a Instituciones Penitenciarias tanto por escrito como por conversaciones telefónica para llegar a un acuerdo en esta materia y que están a la espera de respuesta. "Si nos sentamos a hablar seguramente llegaremos a un acuerdo", ha concluido.