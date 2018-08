Política

Ejército español

Bilbao considera 'una provocación' las maniobras militares en Elgeta

Redacción

25/04/2012

José Luis Bilbao considera que el Gobierno español debería abrir una investigación. También el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha mostrado su malestar y critica por las maniobras militares.

Noticias (1) Maniobras militares en Elgeta en el 75 aniversario de Intxorta

El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, ha considerado "una humillación, una provocación, un insulto y una falta de respeto" las maniobras del Ejército realizadas en Elgeta este pasado martes, día que se conmemora el 75 aniversario de la ocupación de 1937, por lo que cree que el Gobierno español debería abrir una investigación y "pedir responsabilidades en la cadena de mando del Ejército a aquellos que han programado estas maniobras en ese sitio y en esta fecha concreta".

En declaraciones a los medios, Bilbao ha indicado que "estamos recordando en estos momentos el 75 aniversario de los bombardeos masivos sobre población civil en la guerra del 36 y ha precisado que, "de lo que estamos hablando desde todas las partes es que no podemos perder la memoria de lo que ocurrió, no hablamos de odio, sino de recuerdo, para que aquellas barbaridades que ocurrieron aquí no vuelvan a suceder nunca más, ni aquí ni en ningún otro sitio".

Sin embargo, ha lamentado que, "mientras estamos en este discurso, en esta reflexión y en este recordatorio, tenemos que sufrir la humillación de ver una maniobras del ejército español precisamente en Elgeta, en el 75 aniversario de la ocupación del ejército fascista"

Por ello, ha insistido en que este tipo de actuaciones "que alguien ha programado y no de una manera inocente, son una falta de respeto, un insulto y una provocación".

A su juicio, "habría que pedir responsabilidades en la cadena de mando del ejército a aquellos que han programado estas maniobras en ese sitio y en esta fecha concreta".

Urkullu considera "belicista y provocadora" la presencia del ejército en Elgeta

El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha mostrado su malestar y critica por las maniobras militares desarrolladas por el Ejército en el municipio guipuzcoano de Elgeta, considerando que muestra una "mentalidad belicista y provocadora".

Según ha asegurado, con "su presencia y sus demostraciones solo consiguen concienciar a este pueblo de la inutilidad de la fuerza, la violencia y la imposición".

"Queremos dejar atrás la violencia, el terror. Y también una mentalidad belicista y provocadora como la que estos días tan señalados ha mostrado el Ejército español en nuestra tierra", ha aseverado.

Urquijo censura la manipulación política de las maniobras militares en Elgeta



El delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, ha criticado la "sospechosa manipulación torticera" que en su opinión están realizando "algunos dirigentes nacionalistas" de las maniobras llevadas a cabo ayer por el Ejército en Elgeta.



En una nota de prensa, Urquijo ha precisado que el Ejército desarrolla "habitualmente" en Euskadi maniobras militares que consisten en "ejercicios de adiestramiento", y ha indicado que, en lo que va de febrero y hasta el día de hoy, se han realizado un total de 20 maniobras en las tres provincias vascas.



Además ha matizado que todos estos ejercicios "se han realizado sin entorpecer la actividad normal de los ciudadanos y su quehacer diario".



"Resulta por tanto sospechosa la manipulación torticera que se ha hecho de las mismas por parte de algunos destacados dirigentes nacionalistas", ha resumido Urquijo, quien ha opinado que se está "utilizando políticamente algo que los vascos no sienten mayoritariamente como una preocupación".