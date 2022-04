Política Entrevista en Radio Euskadi Otegi no descarta ser candidato a lehendakari de EH Bildu Eider Garaikoetxea O. | EITB Media Última actualización: 01/04/2022 11:03 (UTC+2) Publicado: 01/04/2022 10:12 (UTC+2) El coordinador general de la coalición soberanista ha reclamado "pactos de Estado entre vascos y navarros" en materias como la fiscalidad o soberanía alimentaria: "No necesitamos que ser un Estado para hacer pactos de estado". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Otegi, en un momento de la entrevista. Foto: EITB Media 21:00 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Otegi no descarta ser candidato a lehendakari de EH Bildu

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, no ha descartado ser el próximo candidato a lehendakari de la coalición soberanista. "Mi papel está en la medida en que la gente me lo pide. Yo nunca he tenido la ambición de estar en un determinado puesto", ha subrayado.

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, el líder abertzale ha realizado un análisis de la situación actual, en una coyuntura en la que "el mundo ha cambiado y es más inestable y más inseguro". Ante ello, ha reclamado desterrar "las viejas inercias y los viejos usos de la política" ya que "no nos van a llevar a un país mejor", y ha abogado por lograr "pactos de Estado entre vascos y navarros", que aglutinen a las diferentes fuerzas políticas, sindicales, empresariales y sociales por ejemplo en materia de fiscalidad o soberanía alimentaria. "No necesitamos ser un Estado para hacer pactos de estado", ha ahondado.

Otegi ha citado "cuatro grandes vectores a los que habría que hacer frente". En primer lugar, considera que hay que "intervenir el sector energético", que en sus palabras, "está haciendo el gran negocio de su vida, mientras el conjunto de la ciudadanía, los transportistas, las familias... pagamos cada vez más caro el recibo de la luz y la gasolina". Asimismo, ha abogado por un debate "decidido sobre políticas fiscales", porque "la mayoría trabajadora tiene en sus manos cada vez menos riqueza". Ante ello, EH Bildu propone bajar los impuestos a las rentas más bajas y subirlos a las más altas.

Por último, ha sostenido que es necesario realizar "un debate de carácter estratégico con todas las fuerzas políticas, sindicales, del ámbito de la universidad y las empresas para abordar la soberanía en todas sus facetas", no solo en su dimensión política, sino soberanía alimentaria, energética…

El coordinador general de EH Bildu ha afirmado que el suyo no es "un mensaje catastrofista, sino de esperanza". Cuestionado sobre el modelo de gobernanza de la coalición entre PNV y PSE-EE, considera que está "agotado, porque no le coge el pulso a lo que viene" y cree que es "sorprendente" que el Gobierno Vasco tenga "1900 millones de remanente en mitad de una pandemia", y tras los "recortes que se han hecho en Osakidetza y Educación".