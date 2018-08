Política

El traductor de Google juega una mala pasada al 'President More'

Redacción

02/05/2012

El enlace de la traducción al inglés de la web del Gobierno de la Generalitat, www.govern.cat, ha jugado una mala pasada a Artur Mas, presentado por error en algunos títulos y pestañas como "The President More" o "More President", literalmente "El Presidente Más" o "Más Presidente".



El Govern estrenó el día de Sant Jordi su nueva web de contenido político, elaborada en catalán pero que ahora dispone de una versión traducida al castellano y otra al inglés, aunque el sistema que se utiliza es la traducción automática que ofrece Google y que en cuestión de nombres propios acaba llevando a la confusión.



El de Mas no es el único nombre que sufre mutaciones por errores en la traducción: quizás el caso más hilarante sea el del conseller de Agricultura, Josep Maria Pelegrí, que en el apartado de miembros del Govern aparece como "Joseph and Mary Pilgrim".