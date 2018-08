Política

Entrevista en Radio Euskadi

Garitano: 'El Congreso de Convivencia es una campaña de publicidad'

Redacción

03/05/2012

El diputado general de Gipuzkoa aboga por "hablar entre todas las fuerzas políticas" para solucionar definitivamente el conflicto vasco.

El diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, ha señalado que el congreso sobre memoria y convivencia que se celebrará del 14 al 20 en Bilbao, al que el Gobierno Vasco ha invitado a la exmiembro de ETA Carmen Gisasola, "no forma parte de los pasos positivos; aquí tenemos que reunirnos todas las fuerzas políticas, hablar entre todos, y no partir de principios de exclusión trayendo a no sé que gente de qué países; podemos hacer campañas de publicidad, pero no son pasos adelante".



En cambio, ha elogiado el papel de los verificadores internacionales que están esta semana en el País vasco, señalando que no tiene en la agenda reunirse con ellos pero "han jugado un papel importante; tienen prestigio suficiente y han acreditado voluntad de ayudar, todo aquel que venga ayudar tiene que ser bienvenido".

También ha opinado que el juicio que hoy comienza en la Audiencia Nacional contra D3M y Askatasuna es "una vergüenza desde el punto de vista político y anacrónico desde el punto de vista histórico porque no va con los tiempos".



Sobre el plan de reinserción de presos de ETA anunciado por el Gobierno, ha dicho que "no aporta nada nuevo", opinando que "hay que hacer las cosas en serio y para mirar al futuro hay que resolver de forma urgente la conculcación de los derechos de los presos de ETA y de sus familias".



Respecto a la ponencia parlamentaria sobre el final del terrorismo, Garitano ha dicho que él no va acudir a la misma, y ha subrayado que "no es serio" que a Bildu se le pida que presente por escrito sus aportaciones.

Sobre el proceso de paz, ha opinado que "cada día que pasa estamos avanzado y se hace más irreversible que el Gobierno español tiene que reconocer que nuestro pueblo existe y tiene derecho a decidir su futuro".

Por último, Garitano, ha vaticinado que la legalización de Sortu es "inevitable", y que la izquierda abertzale llegará a gobernar el Gobierno Vasco tras las elecciones del 2013, en base a los datos de la evolución del respaldo social de Amaiur y de Bildu, a los que ha sumado en su cálculo los votos que tendría de Aralar.

Gestión de residuos

El diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, ha asegurado hoy que este territorio se seguirá haciendo cargo de los residuos de los municipios vizcaínos de Ermua y Mallabia, a pesar de que Bizkaia ya no va recibir en Igorre las basuras de Gipuzkoa a partir del 12 de junio.

Garitano ha dicho que los residuos de Gipuzkoa "están en Gipuzkoa; hay una cantidad pequeña que se trasladaba a Igorre y nos haremos cargo de esas toneladas de Gipuzkoa y también de Bizkaia, porque también recibimos residuos de Ermua y de Mallabia, desde hace 32 años, y seguiremos recibiéndolos, no vamos a iniciar un conflicto interterritorial por eso".