Política Entrevista en Radio Euskadi Iñarritu asegura que se trata del mayor ataque de espionaje político de Europa Eider Garaikoetxea O. | EITB MEDIA Publicado: 19/04/2022 09:01 (UTC+2) Última actualización: 19/04/2022 10:18 (UTC+2) El diputado de EH Bildu ha urgido al Gobierno español a "aclarar cuanto antes cuál ha sido su papel" en el espionaje a 65 políticos independentistas a través del malware Pegasus que ha dado a conocer una investigación publicada por "The New Yorker" y el instituto The Citizen Lab. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Iñarritu, en una foto de archivo. EITB Media 7:25 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

El diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, ha denunciado que él junto con otros 64 políticos independentistas —la mayoría catalanes aunque también está en la lista el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi— han sido víctimas del "mayor ataque de espionaje político realizado en Europa con el malware Pegasus". El político ha señalado directamente al Estado español como responsable y ha urgido al Gobierno de Sánchez a "aclarar cuanto antes cuál ha sido su papel".

En su primera entrevista tras conocerse la investigación publicada por el diario The New Yorker y el instituto de la Universidad de Toronto The Citizen Lab, Iñarritu ha asegurado en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, que tuvo conocimiento de que estaba siendo espiado hace un año, al ser alertado por el instituto de la Universidad de Toronto (Canadá) que investigaba el suceso. Según le revelaron, la última entrada a su teléfono fue en diciembre de 2020, cuando ya gobernaba el ejecutivo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

Según ha explicado, este software de la empresa israelí NSO Group es usado normalmente por los estados para "prevenir delitos graves como atentados" y ha ser autorizado judicialmente. "También sabemos que algunos estados con no muchas garantías democráticas lo han utilizado para recabar información política (...) conocíamos los casos de Hungría y Polonia, y ahora se les suma España", ha denunciado.

Para Iñarritu es "obvio" que el Estado español está detrás de este espionaje, y ha dado tres razones para ello: "En primer lugar, solo se vende a estados. En segundo lugar, la totalidad de las personas espiadas somos representantes políticos de Cataluña y Euskal Herria, ¿qué otro estado tendría interés?. Y en tercer lugar, si no hubiera sido España rápidamente habrían salido a informar de que iban a investigarlo".

Por el contrario, ha afirmado que nadie se ha puesto en contacto con él y ha denunciado que el Estado "está intentando escurrir el bulto diciendo que no sabe nada". Según ha recordado, hace 25 años se descubrió el espionaje a una herriko taberna en Vitoria-Gasteiz y un ministro fue cesado; "ahora estamos a la espera de ver qué va a ocurrir", ha añadido.

"Es un escándalo mayúsculo y el Gobierno español debe aclarar cuanto antes cuál ha sido su papel". A ese respecto, ha anunciado que pedirán las comparecencias de los responsables de Seguridad e Inteligencia así como la del presidente español Pedro Sánchez en las Cortes Generales.