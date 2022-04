Política Espionaje político Pablo Iglesias: "Margarita Robles es el caballo de Troya del Estado en el Gobierno" O. P. | EITB Media Publicado: 28/04/2022 13:02 (UTC+2) Última actualización: 28/04/2022 14:04 (UTC+2) El ex vicepresidente del Gobierno de España tilda los espionajes de "algo enormemente grave", más aún si detrás está el Gobierno. A su parecer, la situación se torna insostenible para Sánchez, ya que Robles empuja al PSOE a entenderse con el PP y con VOX y pone en peligro el Gobierno de coalición. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri: Pablo Iglesias: "Margarita Robles Estatuaren Troiako zaldia da Gobernuan"

El ex vicepresidente del Gobierno de España Pablo Iglesias considera que la ministra de Defensa española, Margarita Robles, representa "el caballo de Troya del Estado en el Gobierno" español, y basta con ver "los apoyos de la derecha mediática, que están encantados con tener una representante suya en el consejo de ministros".

En esos términos ha hablado Iglesias en el programa En Jake, esta mañana. con lo que Iglesias no descarta que Pedro Sánchez "esté reflexionando sobre qué es lo que gana él como presidente teniendo a Robles como ministra de Defensa".

"Margarita Robles, que es probablemente la jurista más brillante de su promoción, hablaba ayer en el Congreso de la legitimidad para espiar de un gobierno o del Estado. En qué quedamos, ¿Gobierno o Estado? Porque no es lo mismo", ha señalado Iglesias, para añadir que "a nadie le debe sorprender que haya sectores del estado profundo que espíen. Pero si es el Gobierno el que está espiando y quien ha encargado al CNI que instale una serie materiales informáticos de fabricación israelí a los que solo pueden acceder los estados, no solo para pinchar conversaciones, sino para espiar el conjunto de la intimidad de dirigentes políticos, de sus abogados y sus familias sin autorización judicial, estamos hablando de algo enormemente grave".

Para Iglesias, la situación se torna insostenible para Pedro Sánchez, no solo por la mala imagen democrática. "Esta dinámica que está imponiendo Robles, empuja al PSOE a entenderse con el PP y con VOX, qué están encantados con que se espíe y se preguntan por qué no se espía más. Robles es el mayor peligro para la estabilidad del gobierno de coalición y la legislatura y Sánchez lo sabe. No descartaría que Pedro Sánchez esté reflexionando sobre qué es lo que gana él como presidente teniendo a Robles de ministra".

Iglesias, quien era vicepresidente en el periodo en el que supuestamente se produjeron los espionajes, ha manifestado que a él no me dejaron "estar cerca de los secretos oficiales jamás, y ahora se entiende porqué había tanta preocupación y escándalo a que estuviéramos en la comisión nacional de seguridad". Ha aclarado que" en los sitios en los que hay representantes democráticos es muy difícil que se dé la información de verdad", y ha recalcado que "en la comisión de secretos oficiales no se cuenta a quién se está espiando".