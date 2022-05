Política Elecciones en Andalucía La Junta Electoral de Andalucía rechaza inscribir a Podemos en la coalición de izquierdas Agencias | EITB Media Publicado: 09/05/2022 16:43 (UTC+2) Última actualización: 09/05/2022 16:54 (UTC+2) Ha rechazado el escrito de subsanación presentado por IU, Más País, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz que pedía la inclusión en una coalición a seis de Podemos y Alianza Verde, cuyas firmas no llegaron a tiempo al registro de la coalición. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Yolanda Díaz. EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Andaluziako Hauteskunde Batzordeak baztertu egin du Podemos ezkerreko koalizioan sartzea

La Junta Electoral de Andalucía ha rechazado el escrito de subsanación presentado por IU, Más País, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz, en el que pedían, aduciendo un "error material" en la documentación, retirar la coalición a cuatro y convertirla en una alianza de seis. Pedían incluir a Podemos y Alianza Verde, cuyas firmas no llegaron a tiempo al registro de la coalición el pasado viernes; la complejidad de las negociaciones, atacadas por la designación de candidatos y el reparto de puestos, provocó, precisamente que no llegaran, pese a que consiguieron llegar a un acuerdo.

La Junta Electoral, según la resolución a la que ha tenido acceso EFE, ha decidido rechazar la inscripción de Podemos y Alianza Verde en la coalición al no aceptar el recurso de subsanación y ha abierto un plazo hasta las 24:00 horas de mañana martes para recurrir ante la Junta Electoral Central, posibilidad que este fin de semana había descartado Podemos.

Los candidatos de Podemos tendrán que figurar en la papeleta electoral de 'Por Andalucía' como "independientes", no podrán hacer uso del logotipo de este partido ni tendrán acceso directo a la financiación electoral ni a las subvenciones finalistas que el Parlamento concede a los grupos, según fuentes jurídicas consultadas por EFE.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha asegurado que el proceso que iniciará tras las andaluzas para promover una candidatura electoral no tiene que ver con estos comicios, pero ha valorado el acuerdo entre fuerzas "que no se miraban de frente", aunque Podemos se haya quedado fuera de la coalición por no llegar a tiempo.