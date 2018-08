Política

La IA pedirá a Hollande que suscriba la Declaración de Aiete

11/05/2012

Tras recibir el apoyo de 67 ex eurodiputados, ahora pedirán al presidente de Francia que apueste por un proceso de diálogo y suscriba la Declaración de Aiete ya que fue miembro del Parlamento Europeo.

Un total de 67 ex eurodiputados de los principales grupos políticos, incluidos Karmelo Landa y Koldo Gorostiaga, se han adherido con su firma a la 'hoja de ruta' que marca la conocida como Declaración de Aiete para tratar de lograr "una solución permanente" al conflicto en el País Vasco a través de un proceso de diálogo "inclusivo" entre todas las fuerzas políticas vascas.

Gorostiaga ha explicado que la victoria del socialista François Hollande, en las elecciones presidenciales galas del pasado domingo constituye "un acontecimiento muy importante" y ha avanzado que le pedirán que se sume a la declaración suscrita hasta ahora por 67 ex eurodiputados "como antiguo miembro del Parlamento Europeo".

Karmelo Landa, ex eurodiputado de Batasuna entre 1990 y 1994, ha saludado el gran apoyo de ex eurodiputados a la declaración de Aiete y al llamamiento que han hecho los cerca de 70 ex eurodiputados para que las instituciones europeas se impliquen "de forma positiva" y asuman "el papel que les corresponde" para resolver el último conflicto en Europa. "Es un gesto muy importante", ha recalcado en rueda de prensa en la Eurocámara para presentar la iniciativa de los ex eurodiputados.



"Debe ser una clara referencia de actuación para los Estados español y francés. Pedimos y reiteramos hoy, con más autoridad si cabe, una implicación positiva de esta Unión Europea en el proceso de resolución (...) según los principios de la Declaración de Aiete", ha agregado.

Landa ha recordado que la Comisión de Verificación Internacional acaba de certificar que el compromiso de ETA con el cese definitivo de su actividad armada es "absolutamente rotundo" y ha insistido en que "la creciente implicación de la comunidad internacional en el proceso de paz en el País Vasco" constituye en su opinión "una palanca muy importante" para poder avanzar hacia la paz. "La implicación de la comunidad internacional sigue siendo hoy muy necesaria", ha insistido.

A pesar del "nuevo ciclo político", Landa ha criticado que el Gobierno español "mantiene una política penitenciaria incalificable" y también ha considerado "extremadamente negativa" la sentencia del Tribunal Supremo a pesar de que rebaja las penas de prisión para el exdirigente de Batasuna Arnaldo Otegi y los otros cuatro condenaso porque han sido "los principales impulsores de este proceso" a favor de la paz.