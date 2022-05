Política Entrevista en Radio Euskadi Zupiria: "EITB sirve para que tengamos una información cercana, próxima y comprometida" Mikel Domínguez | EITB Media Publicado: 16/05/2022 10:06 (UTC+2) Última actualización: 16/05/2022 10:45 (UTC+2) En el 40º aniversario de Euskal Irrati Telebista, el portavoz del Gobierno Vasco ha recordado que el autogobierno se construyó junto con EITB, y asegura que los retos de Euskadi son “consolidar la democracia, apostar por la convivencia” y estar “muy atentos” a los populismos. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Bingen Zupiria, en el especial 'Boulevard' de Radio Euskadi. Foto: EITB Media 20:56 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Zupiria: "Hurbileko informazio konprometitua izateko balio du EITBk"

Bingen Zupiria, consejero de Cultura y Política Lingüística y portavoz del Gobierno Vasco, ha celebrado en Boulevard de Radio Euskadi el 40º aniversario de Euskal Irrati Telebista, y ha subrayado que sirve "para que los ciudadanos tengamos una información cercana, próxima y comprometida". Eventos como la invasión de Ucrania nos permite ver, según el consejero, "lo importante que es contar con medios de comunicación propios para contar lo que está sucediendo en el mundo".

Zupiria, que también fue periodista en el grupo y director de ETB, ha recordado que el autogobierno "se construyó" en los mismos años que se creó EITB, así como se aprobaron leyes como la del concierto económico o la del euskera. En esa misma época, hubo "una fuerza política", en referencia a la izquierda abertzale, que no participó en el primer Parlamento Vasco (Herri Batasuna obtuvo 11 escaños que no terminó ocupando): "Denostó esas instituciones, las combatió y no quiso participar. El resto se comprometió y decidió crear un país".

El consejero ha destacado el consenso que se alcanza "cada semana" en instituciones de cualquier nivel, lo que indica que hay "un compromiso muy fuerte por parte de la mayoría de formaciones". "Una parte de nuestra población que durante décadas ha justificado y legitimado el uso de la violencia ha decidido abandonar esa vía y participar en la construcción", lo que posibilidad "nuevos acuerdos", ha remarcado Zupiria.

En cuanto al futuro, el portavoz del Ejecutivo asegura que los retos de la comunidad autónoma son "consolidar la democracia, apostar por la convivencia y la democracia, y estar muy atentos ante estos movimientos deslegitimadores populistas que quieren poner en cuestión nuestra convivencia".

El consejero se ha referido al proceso de estabilización de plazas en la administración y entidades públicas, tras una época de "limitación" en la convocatoria de OPEs. "Hay plazas ocupadas por trabajadores interinos que hay que normalizar. Eso va a traer muchas convocatorias abiertas y otras para consolidar esas plazas", ha augurado.

En cuanto al proceso concreto en Osakidetza y la posición de los sindicatos, Zupiria ha dicho que el Gobierno Vasco, aunque lo respeta, no entiende la convocatoria de huelga. Asegura que la consejera hace "un esfuerzo permanente" para convocar a los representantes de los trabajadores, y a pesar de que los sindicatos acusan al Ejecutivo de falta de voluntad negociadora, "cada vez que se reúnen, se logran acuerdos".

Zupiria ha evitado polemizar con Eneko Andueza, líder de los socialistas, socios del PNV en el Ejecutivo: "Estamos obligados a trabajar conjuntamente y tenemos voluntad de hacerlo para cumplir con todos los compromisos adquiridos". El portavoz ha mostrado la intención de los grupos del Gobierno para "lograr acuerdos" en el resto de proyectos que quiere aprobar en la legislatura, como en la ley de garantía de ingresos e inclusión. "A mayor acuerdo, más garantías para que funcione correctamente", ha dicho.