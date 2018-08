Política

Caso Bateragune

Mujeres de la IA, el PSE y Aralar piden la libertad de Arnaldo Otegi

Redacción

12/05/2012

Por otro lado, firmantes del acuerdo de Gernika creen que el fallo de Bateragune es "una grave agresión al proceso" de Euskal Herria.

Mujeres de diversas ideologías, entre ellas miembros de la izquierda abertzale, el PSE-EE, EA o Aralar, han suscrito hoy, a título personal, un documento en el que piden la libertad de los condenados por el caso Bateragune, entre los que se encuentran Arnaldo Otegi y Rafa Díez Usabiaga.



"No es delito defender ideas por vías democráticas y pacíficas", asegura el texto presentado en una rueda de prensa en Donostia, en la que han comparecido una treintena de mujeres, entre las que figuraban la portavoz del PSE en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Rafaela Romero, y las representantes de la izquierda abertzale Jone Goirizelaia y Arantxa Urkaregi.



Esther Larrañaga y Nekane Altzelai, ambas de EA, y la dirigente de Aralar Rebeka Ubera también han participado en la presentación del escrito, en la que han querido dejar claro que las firmantes, procedentes de distintos ámbitos, no comporten planteamientos políticos y, es "obvio", que no piensan lo mismo.



"No estamos aquí unidas para defender las ideas de los acusados por el proceso Bateragune" sino que "comparecemos para decir que los condenados tienen derecho a tener ideas, a defenderlas democráticamente y a no ser condenados por ello tras sufrir un proceso penal con una sentencia injusta", señala la declaración.



En su opinión, la resolución judicial parte de "la idea preconcebida de que todo es ETA" y de que lo "controla todo", aunque "esto está al margen de lo probado, tal y como reconoce el voto particular" con el que expresan su sintonía.



"Personas como Arnaldo, Rafa, Miren, Sonia y Arkaitz deben estar en libertad, para poder trabajar. Queremos que se les devuelva la libertad para llevar adelante su proyecto de vida y su proyecto político" porque "este país, además, necesita que así sea", añaden.



Entre las mujeres firmantes del manifiesto figuran asimismo la diputada de Cultura de Gipuzkoa, Ikerne Badiola (EA), y la exparlamentaria vasca de IU Kontxi Bilbao.



Firmantes del acuerdo de Gernika creen que el fallo de Bateragune es "una grave agresión al proceso" de Euskal Herria

Los firmantes del acuerdo de Gernika han criticado que la sentencia del Tribunal Supremo relativa al caso Bateragune es "una grave agresión al proceso que avanza imparable en Euskal Herria" y han destacado que "el mensaje de la comunidad internacional es claro: el Estado español debe dar pasos en el camino de una solución democrática y debe adoptar una actitud activa a favor de la normalización democrática".