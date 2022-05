Política Denuncia Galder Barbado denuncia el acoso y las propuestas de colaboración recibidas por parte de la Guardia Civil I. R. | EITB MEDIA Publicado: 20/05/2022 14:06 (UTC+2) Última actualización: 20/05/2022 14:06 (UTC+2) La Audiencia Nacional española condenó a cuatro años de cárcel al joven de Amurrio por un delito de "depósito de armas y municiones". Actualmente está a la espera de la sentencia del Tribunal Superior. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri

Galder Barbado, Haimar Altuna y la abogada Ainize Martinez. Foto:Sortu

Sortu ha dado a conocer este viernes en rueda de prensa el caso de persecución policial que ha estado sufriendo durante estos meses el joven amurrioarra Galder Barbado. Según han denunciado, mediante el uso de la coacción, la Guardia Civil ha intentado que el militante abertzale cediese para colaborar con el instituto armado.

Barbado ha contado en primera persona cómo en un control de carretera la Guardia Civil le paró, junto a otras tres personas que iban con él en coche, y cómo tras pasar retenidos más de una hora y media bajo la lluvia, "se fue enturbiando el panorama". Durante ese control, ha explicado que aparecieron dos coches camuflados, con varias personas que llevaban las caras tapadas, "y sólo habló uno de ellos, que se nos presentó como Harley".

En ese momento, tras interrogarlos uno a uno, fue cuando Barbado recibió la primera "oferta" de colaboración. "Él sabía cuál era mi situación, y me dijo que si yo le contaba cosas (sobre el movimiento juvenil) él me podría ayudar en nuestro juicio, y me invitó a tomar un café en Bilbao otro día".

El joven amurrioarra ha explicado que declinó la oferta, a lo que el policía respondió "que sabía dónde vivía y que en un par de semanas contactaría conmigo". De esa manera, hace dos semanas recibió una llamada de teléfono de Harley y, tras colgarle, estuvo toda la mañana llamando hasta que le mandó un SMS volviendo a ofrecerle una "propuesta".

Este lunes, en Amurrio, cuando se dirigía a su coche, Barbado ha relatado que notó como le seguía una persona: "Supe que era policía, y me bajé del coche para decirle que me dejara en paz y que se marchara de Amurrio".

Durante los dos días siguientes, el joven ha denunciado también que otros dos números de teléfono han estado llamando a una amiga preguntando por él, pero, al preguntar quiénes eran, que respondían, "Uy, pues nos habremos equivocado".

Valoración de Sortu

Sortu ha arropado a Barbado y ha denunciado estos "graves hechos". Asimismo, Haimar Altuna, miembro del Consejo Nacional de Sortu, ha señalado que en las últimas semanas han sido varias las personas que han sufrido persecuciones similares, y ha adelantado que, al igual que Barbado, ya han interpuesto varias denuncias.

En ese sentido, Altuna ha denunciado "enérgicamente" el acoso a la ciudadanía vasca por parte de los aparatos del Estado. "Parecen lógicas del pasado, pero siguen vigentes y muy presentes: siguen amenazando, chantajeando y espiando a la gente. En definitiva, siguen infundiendo el miedo".

Frente a ello, el militante abertzale ha instado al Gobierno español para que inicie una práctica "que garantice el respeto a todos los derechos civiles y políticos".