Rajoy apoya la 'justa' ruptura del PP vasco con el PSE

14/05/2012

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha apoyado el anuncio del PP vasco de romper su pacto de gobierno en Euskadi con el PSE y ha calificado de "justa" esa decisión.



Rajoy se ha referido a la situación del Gobierno vasco en su intervención de clausura del XIII Congreso regional del PP en Euskadi.

El jefe del Ejecutivo ha elogiado la trayectoria del presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, y su reelección en el Congreso de este fin de semana, y ha señalado que le apoyó cuando cerró el pacto con el PSE y también le apoya ahora cuando ha decidido que llegue a su término.



"Todo el mundo podrá decir lo que quiera, pero el PP vasco ha actuado con lealtad, con responsabilidad, con una enorme generosidad, ha trabajado duro y con mucha ilusión y, sobre todo, ha cumplido con su palabra", ha añadido.

Por otro lado, Mariano Rajoy, ha asegurado que no ha variado su postura respecto al fin de ETA, por lo que ha recomendado a la banda que se disuelva, porque hasta entonces "no se va a mover" ya que no tiene "ningún compromiso con nadie, porque nunca ha negociado con nadie".



'Sólo un PP fuerte puede impedir la alianza PNV-Batasuna'

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha dicho que sólo la fortaleza de los populares puede impedir la "alianza activa o pasiva del PNV y Batasuna" tras las próximas elecciones autonómicas.

Con la vista puesta en las próximas elecciones autonómicas, previstas para febrero del 2013 si no hay adelanto, Basagoiti ha advertido de que el "PNV se va a empeñar en sumar con Batasuna para la independencia".



"Si los vascos apuestan por PNV-Batasuna, por respaldar cualquiera de las dos caras de este nacionalismo, acabarán por ponerse de acuerdo, como ha pasado en Gipuzkoa (donde gobierna Bildu y el PNV apoyó los presupuestos), y Euskadi irá por la senda de la bronca, de lo absurdo, de la edad de piedra. Con la alianza activa o pasiva de PNV-Batasuna volveremos a la era Ibarretxe".