Política

Defensa del autogobierno

Patxi López dice que seguirá en el Gobierno y nadie le hará abandonar

Redacción

14/05/2012

Patxi López ha defendido que "mientras sea lehendakari" no va a aplicar los recortes del Gobierno del PP.

El lehendakari, Patxi López, ha asegurado, tras la ruptura del pacto con el PP de apoyo parlamentario al Ejecutivo vasco, que los socialistas van a seguir al frente del Gobierno Vasco y que "nadie por intereses partidistas" les va a hacer abandonar su tarea "de servicio al país".



El también secretario general del PSE-EE ha protagonizado un acto de partido en Bilbao en defensa del autogobierno vasco y de los servicios públicos frente a los recortes del Gobierno del PP, en el que ha aclarado que los socialistas van a seguir "al frente del Gobierno por mucho que a algunos les duela" en la tarea de "transformar" Euskadi y sacarla "de la crisis".



López ha lamentado la ruptura del pacto con el PP y ha considerado que este partido lo ha roto porque "prefiere defender a capa y espada los recortes del Gobierno de Rajoy en lugar de defender los intereses de la ciudadanía vasca".



Ha señalado que como en el PP esto resulta "difícil" de explicar y "no son capaces" de hacerlo "se dedican a insultar", en alusión a lo manifestado ayer por el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, quien dijo del lehendakari que "no se puede tener tanta cara" por criticar los recortes del Gobierno de Rajoy y no haberlo hecho con los adoptados por Rodríguez Zapatero.



López le ha replicado que lo que hace él es "dar la cara" por Euskadi, donde "mientras sea lehendakari" no va a aplicar los recortes del Gobierno del PP, según ha afirmado.