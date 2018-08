Política

Congreso Memoria y Convivencia

'La memoria es incompatible con la venganza'

David Pérez

14/05/2012

Tres víctimas del terrorismo han ofrecido su visión de la convivencia durante el primer panel del Congreso.

Tres víctimas del terrorismo han protagonizado el primero de los paneles del Congreso sobre Memoria y Convivencia organizado por el Gobierno Vasco, que ha arrancado esta mañana en Bilbao y será clausurado el domingo.

Bajo el título "Víctimas, testimonio y convivencia", las tres víctimas han ofrecido una lectura en positivo sobre el futuro y su visión de la convivencia.

Uno de los ponentes ha sido Iñaki García Arrizabalaga , hijo de Juan Manuel García Cordero, delegado de Telefónica asesinado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas en 1980. Es también una de las víctimas que ha aceptado reunirse cara a cara con presos disidentes de ETA.

Iñaki García ha afirmado que "nunca podré olvidar el día que mi padre fue secuestrado y asesinado, pero a día de hoy puedo decir que la memoria es incompatible con el odio, el resentimiento o la venganza".

García ha alertado contra la "construcción de un relato único" y ha advertido de que "hay que asumir que haya muchas verdades", siempre y cuando la intención del relato sea la "verdad" y la justicia".

En ese sentido, ha citado que "es comprensible que las víctimas del GAL quieran esclarecer sus asesinatos". "La memoria pasa también por conocer esas verdades, no quiero contribuir a una memoria incompleta", ha añadido.

Por otra parte, ha dicho que "como víctimas, tenemos derecho a reparación, justicia y memoria, pero no me siento con ningún plus de legitimidad para decirle al Estado cómo debe ser la política penitenciaria, ni si debe haber legalizaciones o ilegalizaciones". "Las víctimas no deben interferir en el Estado de Derecho", ha apostillado.



Sobre su encuentro con un preso arrepentido de ETA, García Arrizabalaga ha explicado que acudió porque cree que "las personas merecen una segunda oportunidad", y ha considerado que "la experiencia ha sido globalmente positiva para las víctimas que participan".

Asimismo, ha desvelado que "experiencias similares ya se pusieron en marcha hace 10-15 años, pero no trascendieron".

Carmen Hernández es viuda del que fuera concejal del PP en Durango Jesús Mari Pedrosa, asesinado por ETA el 4 de junio de 2000.

Sus palabras han ido dirigidas a la necesidad de perdonar. "Tuve claro desde el primer momento que tenía que ser capaz de perdonar para sentirme bien conmigo mismo. El odio y el resentimiento hacen más daño a uno mismo que al agresor".

Sin embargo, ha advertido de que "no es aconsejable pedir a una víctima que perdone". "Es un acto voluntario", ha opinado.

Hernández ha criticado que desde algunos sectores "hay demasiada prisa en normalizar, pero hay que ir pasito a pasito, esto lleva su tiempo".



De todos modos, la viuda de Jesús Mari Pedrosa ha contemplado que tras la renuncia de ETA "se ha abierto una puerta a la esperanza" y ha manifestado que "de lo que se trata es de que haya justicia, aprender de los errores para no repetirlos en el futuro".

Durante su ponencia, ha realizado un relato desgarrador del asesinado de su marido y del vacío social con el que se encontraron. "Se siente soledad, parece que la gente se acostumbra. Gente con la que has crecido te deja de saludar y se manifiesta debajo de casa", ha narrado, visiblemente emocionada.

De su relato se deduce también que los medios de comunicación no actúan como debieran en estos casos. Dos ideas: se enteró del asesinato de su marido por la radio ("Cuando vino la Policía ya lo sabía") y el "acoso" que sufrió tras el atentado ("Pasas del anonimato a ser el centro de atención").

El papel de los medios será, precisamente, el tema que se tratará durante la jornada de mañana en el panel de las 10:00.

El último ponente ha sido Joaquín Vidal , presidente de la Federación Autonómica de Víctimas, quien resultó herido en un atentando de la organización terrorista contra la cárcel de Sevilla en 1991.

Vidal ha querido subrayar la "generosidad tan grande" de las víctimas, ya que pese a su sufrimiento, "nunca ha habido venganza".

El también presidente de la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo ha afirmado que "el paso dado por la izquierda abertzale no hace más que confirmar que la razón está del lado del Estado de Derecho", y ha instado a los "violentos" a que "comiencen a andar reconociendo su error".

En su opinión, "la convivencia es necesaria y para ello hay que hacer una restructuración mental de la sociedad".

"Como dicen en Andalucía, vamos a llevarnos bien", ha exhortado.

El Congreso continuará a las 18:00 con un panel titulado "Experiencias para la convivencia", en el que participarán la senadora chilena Isabel Allende y el exministro de Asuntos Exteriores israelí Shlomo Ben Ami.

Podrás seguir todas las ponencias en directo por streaming en eitb.com.