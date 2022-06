Política ENTREVISTA EN ETB1 Iker Casanova: "Los jóvenes de la izquierda soberanista no están divididos" Onintza Aiestaran | EITB MEDIA Publicado: 07/06/2022 11:32 (UTC+2) Última actualización: 07/06/2022 11:58 (UTC+2) El parlamentario de EH Bildu ha calificado como graves los incidentes entre la Gazte Asanblada y la Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) en la Parte Vieja donostiarra. Además, ha denunciado que por parte de algunos se ha fomentado una respuesta agresiva. Escuchar la página Escuchar la página

El parlamentario de EH Bildu, Iker Casanova, en ETB1.

Las aguas bajan revueltas en San Sebastián por las desavenencias entre la Gazte Asanblada de la Parte Vieja y la Gazte Koordinadora Sozialista (GKS). La semana pasada se hizo público que tuvieron un enfrentamiento por el material del gaztetxe Kijera y este pasado fin de semana han llegado incluso a las manos. La Gazte Asanblada ha denunciado que una veintena de personas del entorno de GKS agredieron a dos personas. Estos últimos dicen, por su parte, que siguieron a uno de ellos hasta casa y le propinaron una paliza.

El parlamentario de EH Bildu, Iker Casanova, ha calificado como grave lo ocurrido entre estos dos grupos de jóvenes, ya que, según ha dicho, "por parte de algunos se ha fomentado una respuesta agresiva, en referencia a Gazte Koordinadora Sozialista. En una entrevista concedida al programa "Egun on Euskadi" de ETB1, ha situado a GKS fuera de la izquierda soberanista. De todas formas, ha querido dejar claro que los jóvenes de la izquierda soberanista no están divididos: "Hay jóvenes organizados fuera de la izquierda soberanista, no es una disputa interna".

Asimismo, ha señalado que no es prioridad de la coalición entrar en debates con estos grupos.

En todo caso, y sumándose al llamamiento realizado por la Gazte Asanblada y otros agentes del barrio, ha hecho un llamamiento a solucionar a través del diálogo y las vías pacíficas los desacuerdos que puedan existir.