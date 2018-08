Política

Elecciones de la CAV

El PNV no descarta un 'entendimiento' con la IA tras las autonómicas

Redacción

17/05/2012

El portavoz del PNV en el Congreso, Josu erkoreka, ha dicho que un Gobierno Vasco PNV-izquierda abertzale es una hipótesis que "depende de muchas condicionantes que todavía no se han dado".

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Josu Erkoreka, no ha descartado que se produzca un "entendimiento" entre el PNV y la izquierda abertzale tras las elecciones en la CAV.

En una concedida entrevista a TVE, Erkoreka ha sido preguntado por la posibilidad de un pacto tras las elecciones vascas para conformar un Gobierno Vasco PNV-izquierda abertzale y ha respondido que se trata de una hipótesis que "depende de muchas condicionantes que todavía no se han dado".

"Yo no puedo negar, sería absurdo que lo hiciera, una colaboración posible con la izquierda abertzale en la medida en que tenemos espacios en común", ha añadido.

En este sentido, ha indicado que, si en Euskadi, ha sido posible un acuerdo entre el PP y el PSE-EE, "inconcebible en otras partes del Estado", no ve "por qué no va a ser posible un entendimiento entre el PNV y la izquierda abertzale". No obstante, ha asegurado que su partido no está por la labor de plantear "frentes".



Basagoiti lo da por echo

Para el presidente del PP vasco una vez "agotado" el acuerdo PSE-PP "la alianza que hay encima de la mesa es la del PNV con Bildu. El PNV no sólo dejó gobernar a Bildu en Gipuzkoa, sino que llegó más tarde a un pacto presupuestario y ahora a un pacto sobre inversiones".

Según Antonio Basagoiti la colaboración entre PNV y la antigua Batasuna sólo puede dar lugar a "radicalidad, exclusión, ruptura de marcos de convivencia y debate identitario. La única alternativa que existe a la fórmula PNV-Bildu es un PP que opta por el autonomismo, el entendimiento, la concordia entre vascos y los marcos que nos hemos dado para convivir".