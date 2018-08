Política

Seminario sobre el perdón

'Txelis' declina ir a la UPV, para no herir a las víctimas

18/05/2012

El ex dirigente de ETA ha comunicado a la UPV que le hubiera encantado participar en el seminario, pero no lo hará para no herir la sensibilidad de las víctimas.

El exdirigente de ETA 'Txelis' será ponente en los Cursos de Verano 'Txelis' podrá salir de la cárcel varias horas al día El ex dirigente de ETA José Luis Álvarez Santacristina, "Txelis", ha declinado este jueves la invitación de la Universidad del País Vasco (UPV) para participar como ponente en el curso "Perdonar para vivir". 'Txelis' ha alegado alegando que no quiere herir la sensibilidad de las víctimas. Así lo han informado fuentes cercanas a los organizadores del seminario, que han señalado que "Txelis" ha comunicado a la UPV que le hubiera encantado participar en el mismo pero no lo hará para no herir sensibilidades. La decisión de "Txelis" se conoce horas después de que Instituciones Penitenciarias confirmara que el recluso no había solicitado el preceptivo permiso para intervenir en el seminario. Además, el Gobierno se mostraba no partidario de que el ex-miembro de ETA participara en el seminario.

En el programa oficial

La consejera de Educación, Universidades e Investigación, Isabel Celaá, el rector de la Universidad del País Vasco, Iñaki Goirizelaia, y el director de los cursos, Juan Luis de la Cuesta, han presentado este jueves en Donostia la XXXI edición de la universidad estival vasca, en cuyo programa figura la intervención del exdirigente de ETA arrepentido. Álvarez Santacristina, quien se arrepintió de su pasado en la dirección de ETA y pidió perdón a las víctimas, fue expulsado de ETA en 1998 y es uno de los reclusos acogidos a la denominada "vía Nanclares".



