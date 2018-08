Política

Elecciones autonómicas

El PP no apoyará ninguna moción de censura ni gobernará con el PNV

Redacción

21/05/2012

Sin embargo, Basagoiti remarca que "lo importante es que el lehendakari se dé cuenta de que no puede agotar la legislatura" .

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha señalado que los próximos comicios autonómicos serán "la cita electoral más importante de los últimos años" y ha avanzado que su formación "no va a gobernar con el PNV". Asimismo, ha subrayado que no apoyaría una moción de censura al Gobierno de López, aunque ha remarcado que "lo importante es que el lehendakari se dé cuenta de que no puede agotar la legislatura".

Durante su intervención en el Forum Europa Tribuna Euskadi, donde ha sido presentado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, Basagoiti ha manifestado que el PNV y Batasuna llevan "estos años con Gipuzkoa como banco de pruebas" y ha acusado a los jeltzales de usar el Gobierno Vasco como "pretexto y la unión con Batasuna como final de un camino".

Respecto a la posibilidad de que los exiliados voten en las elecciones, el presidente popular vasco ha indicado que el "Gobierno Vasco se equivoca si no apoya esta posibilidad" y lo ha calificado de "medida crucial y elemental para el fin del terrorismo porque es lo que ETA ha querido: una depuración de censos".

Antonio Basagoiti, ha afirmado que el objetivo de su partido en las próximas elecciones autonómicas es enfrentarse al "proyecto nacionalista" y no al PSE-EE.