Podemos estudia medidas por los audios de Villarejo y exige responsabilidades EITB MEDIA Publicado: 11/07/2022 15:00 (UTC+2) Última actualización: 11/07/2022 15:06 (UTC+2) Ferreras a asegurado este lunes que "nunca hemos dado una información falsa sabiendo que lo es". A lo que Iglesias ha respondido que el periodista y director de "Al Rojo Vivo" miente porque "ya sabía que la información era falsa y no la contrastó".

Pablo Iglesias entrevistado en el programa "En Jake" de ETB. Foto: EITB MEDIA.

Podemos asegura que está estudiando "todas las medidas" posibles y exige además responsabilidades, tras publicarse unos audios entre Antonio García Ferreras y el excomisario José Manuel Villarejo en las que el periodista duda de la veracidad de una información sobre una supuesta cuenta bancaria del entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias, en un paraíso fiscal.

El periodista y director de "Al Rojo Vivo", Antonio García Ferreras, ha abierto este lunes el programa informativo de las mañanas de la Sexta hablando sobre los audios y ha afirmado que "aquí nada tenemos que ocultar: Nunca hemos dado una información falsa sabiendo que lo es, nunca. Ni esa de las Granadinas, ni ninguna otra ni sobre Podemos ni sobre nadie".

La formación morada no se da por satisfecha con las explicaciones que Ferreras ha dado este lunes y ha pedido responsabilidades a todos los niveles, "político, judicial, policial y mediático" porque de no asumirse podrá volver a ocurrir y lo que está en juego es o un gobierno progresista o "dar un paso atrás con una coalición de Feijoó y Vox", ha subrayado María Teresa Pérez, una de las portavoces moradas en una rueda de prensa en la sede del partido.

Según la portavoz morada, la obligación de un periodista es contrastar la veracidad de unos hechos y no dar cuenta de todas las versiones "si son falsas" porque entonces se está "intoxicando" a la opinión pública.

Por su parte, Pablo Iglesias ha asegurado en el programa "En Jake" que "Ferreras ha mentido, porque yo le avisé que esa información era mentira". El ex líder de Podemos ha explicado en el programa de ETB que "cuando salió la noticia Ferreras dijo que no sabía que era falsa, pero si que lo sabía porque me llamó y me dijo que no creía que fuese cierto".

En ese sentido, ha asegurado que es gravísimo que Ferreras publique una noticia "a sabiendas de que es falsa y que no denuncie el delito". "El problema es que uno de los periodistas más poderosos del Estado español considera que el periodismo es reunirse con Villarejo, sentar Eduardo Inda en su programa y darle la palabra a sabiendas de que es un mentiroso profesional e utilizar una información falsa para dañar a un partido", ha afirmado.