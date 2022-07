Política Entrevista Eduardo Santos sobre Curia: "La corporación es la representación de todos y hechos así no pueden permitirse" O. P. | EITB Media Publicado: 18/07/2022 10:28 (UTC+2) Última actualización: 18/07/2022 10:28 (UTC+2) El consejero de Justicia y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra ha explicado en Euskadi Irratia que, por otro lado, el Ejecutivo seguirá intentando conseguir que la Iglesia Católica participe en la Comisión de Reconocimiento de delitos sexuales. Escuchar la página Escuchar la página

En una entrevista en Euskadi Irratia, el consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos, ha considerado "condenable" lo ocurrido en la calle Curia. Y es que, a su juicio, "la corporación municipal es una representación de todos y hechos así no se pueden permitir". Ha subrayado que los detalles están en manos de los jueces y, sobre el ingreso en prisión del hombre que le rompió la nariz a un policía municipal, ha dicho que "respeta" la decisión del juez y que habrá que esperar al juicio para conocer los detalles de lo ocurrido y las responsabilidades de cada uno.

Preguntado por la Ley de Memoria Democrática, Santos ha denunciado la actitud "nefasta" de la derecha y su "actitud negacionista" sobre la historia; le ha acusado de estar utilizando esta ley para "sacudir fantasmas del pasado". Asimismo, según él, es la propia derecha la que da cancha mediática a EH Bildu, dándole más importancia de la que tiene en sí mismo.

Sobre la posibilidad de que el fuerte de Ezkaba se convierta en un espacio de memoria, Santos no tiene claro si la iniciativa será bien acogida por toda la ciudadanía Navarra. En cualquier caso, ha destacado que el fuerte de Ezkaba se encuentra en "muy malas condiciones" y que, como reclaman las asociaciones memorialistas, si se quiere reformarlo, hará falta dinero. En este sentido, ha puesto de manifiesto que no sabe quién va a poner ese dinero, ni cuánto ni cuándo lo pondrá, por lo que no da por segura esta reforma. "Ese es un movimiento que debe darse entre gobiernos", algo de lo que él no tiene conocimiento, ha explicado.

El consejero ha explicado que, tras la aprobación parlamentaria de la ley de víctimas de delitos sexuales, el Ejecutivo seguirá intentando conseguir que la Iglesia Católica participe en la Comisión de Reconocimiento de delitos sexuales, pese a que hasta el momento se haya negado. Santos reconoce que su participación puede ser clave de cara a completar los expedientes de las víctimas.

Ha hablado, además, de los avances del Gobierno de Navarra en materia de justicia restaurativa, una materia que el Ejecutivo quiere profesionalizar y consolidar, para incorporar una visión restaurativa en todos los conflictos. Este enfoque será importante, a juicio de Santos, "no sólo para la reinserción, sino también para la prevención de los delitos y para extender otra cultura de paz en la sociedad".