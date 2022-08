Política Elecciones forales de 2023 Esparza acusa al PP de "dar por finiquitada NA+ de forma unilateral" agencias | EITB Media Publicado: 16/08/2022 07:57 (UTC+2) Última actualización: 16/08/2022 11:46 (UTC+2) El presidente de UPN responde a unas declaraciones del vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, quien aseguró que su partido "lo único que se plantea" en las próximas elecciones es presentarse bajo sus siglas. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri: "Aldebakarrez Navarra Suma koalizioa amaitutzat ematea" egotzi dio Esparzak PPri

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha acusado al Partido Popular de dar "por finiquitada" la coalición Navarra Suma —compuesta por UPN, PP y Cs— "de forma unilateral" porque "antepone sus propias siglas".

El regionalista se ha pronunciado de esta manera después de que el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, en una entrevista concedida al periódico ABC, haya declarado que su partido "lo único que se plantea" en las próximas elecciones autonómicas es presentarse bajo sus siglas, pero sin descartar una coalición con UPN.

En declaraciones a Europa Press, Javier Esparza considera que "es evidente que el PP da por finiquitada Navarra Suma (NA+) y con ello, de forma unilateral y a través de los medios, rompe el único proyecto que había sido capaz de unir al centro derecha en toda España".

También ha criticado las declaraciones de Tellado en las que afirmaba que "unir el centro derecha es hacerlo alrededor de las siglas del PP". Según Esparza, "el centro derecha en Navarra se articula en torno a UPN que es el principal partido de Navarra. Y no en torno al PP que tiene mucho menos peso que UPN en la Comunidad foral. Esto es de primero de Primaria de política en Navarra", ha sentenciado. "Esto es tanto como que a mi se me ocurriera decir que en España la unión del centro derecha se tendría que hacer en torno a UPN. Cualquiera pensaría que, más allá del amor a los colores, vivo en otro planeta. Pues esto es lo mismo. Quien lidera el centro derecha en Navarra, no de ahora sino desde hace muchos años, es UPN", ha reiterado.

Javier Esparza ha destacado, además, que "UPN fue muy generoso con el PP en el año 2019. Renunciamos a nuestra sigla y acogimos en ese momento a un PP en horas bajas porque pensábamos que era lo mejor para Navarra".

Sobre la postura de UPN respecto a la continuidad de Navarra Suma, ha indicado que "UPN lo que ha dicho es que después del verano tomará las decisiones dentro de sus órganos colegiados y es lo que va a hacer".