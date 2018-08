Política

Eguiguren: 'Arnaldo está en la cárcel por venganza política'

31/05/2012

El presidente del PSE-EE cree que en Euskadi no habrá "problemas de reconciliación" y que "el arrepentimiento es algo que cada uno lleva dentro".

El presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, ha dicho que el líder de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi está en la cárcel por "venganza política".

Eguiguren ha estado en el programa 'Bisitaria' de ETB1 y, aunque la entrevista completa se emite este jueves, hemos recogido un avance.

La entrevista ha sido en el caserío 'Txilarre', en la cocina del alto el fuego de 2006, lugar donde se reunía el socialista vasco con Arnaldo Otegi sobretodo, y también con Pernando Barrena, entre otros.

Según explica Eguiguren en ese adelanto de la entrevista, él no siente "odio" hacia los presos, y no quiere "que pidan perdón, porque si se arrepienten lo llevarán dentro, no importa si lo dicen o no".

Asimismo, ha subrayado que en Euskadi no habrá "problemas de reconciliación" y ha dejado claro que las negociaciones de Loiola fracasaron por culpa de Thierry, el entonces máximo dirigente de ETA.