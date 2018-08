Política

Ponencia de paz del Parlamento

Spektorowski cuestiona la decisión de la IA de no estar en la ponencia

Redacción

29/05/2012

El miembro del grupo de Currin entiende menos la decisión de la izquierda abertzale de no participar como invitado, que la del PP de no asistir a su intervención.

Alberto Spektorowski, miembro del Grupo Internacional de Contacto (GIC) que lidera el abogado sudafricano Brian Currin, no entiende la decisión de la izquierda abertzale de rehusar participar en la ponencia de paz y la convivencia del Parlamento Vasco con el argumento de que no lo haría en igualdad de condiciones del resto de partidos. Spektorowski ha reconocido que entiende menos la ausencia de la izquierda abertzale que la del PP.



El miembros del GIC ha comparecido este martes en la ponencia para exponer su punto de vista sobre la situación en Euskadi tras el cese de la actividad armada de ETA, una reunión a la que no ha asistido el PP, que no reconoce a este grupo.

Tras su comparecencia, Spektorowski no ha querido dar explicaciones a los medios de comunicación sobre cuál había sido su intervención ante los grupos, aunque ha reconocido que ha sido un contacto "muy interesante". El que fuera asesor durante las negociaciones de paz entre Israel y Palestina en el año 2000 ha mostrado su deseo de que haya más comparecencias de este tipo.



Spektorowski no ha querido analizar las detenciones en Francia de los presuntos miembros de ETA Oroitz Gurruchaga y Javier Aramburu, aunque se ha mostrado "optimista" sobre el futuro en paz de Euskadi. Tampoco ha considerado oportuno referirse a las afirmaciones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien ha reiterado este martes que para el Gobierno los únicos verificadores del cese dela violencia son los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

El miembro del Grupo Internacional de Contacto sí ha hablado sobre la ausencia de la izquierda abertzale y sobre las manifestaciones de Basagoiti. El presidente de los populares vascos anunció este lunes que no asistirían a la reunión de porque era "perder el tiempo" y porque no irán a comparecencias de "personajes de este tipo o 'contactadores' que están al servicio de Batasuna o para hacer buenos negocios con el tema de ETA".



Spektorowski ha dicho que "respeta mucho" al PP, aunque no han sido de su gusto este tipo de afirmaciones, y que entiende sus "dudas" sobre el colectivo al que pertenece, que no es reconocido tampoco ni por el Gobierno ni por el Ejecutivo vasco. Spektorowski ha añadido que le hubiera gustado que hubiese estado el PP en la ponencia, al igual que la izquierda abertzale, y tras reiterar que comprende, aunque no comparte, los "miedos" del PP, ha afirmado que entiende menos la decisión de la izquierda abertzale de no participar en la ponencia como invitado.