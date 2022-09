Política EUSKO ALKARTASUNA El Consejo Nacional de EA propone celebrar un congreso extraordinario los días 19 y 20 de noviembre EITB MEDIA Publicado: 20/09/2022 13:08 (UTC+2) Última actualización: 20/09/2022 14:25 (UTC+2) La cita busca dotar al partido de "estabilidad y gobernabilidad". Los miembros expedientados, como Maiorga Ramírez, no se pueden presentar, pero sí podrían hacerlo otras personas del sector crítico que no estén sancionadas, como por ejemplo Esther Larrañaga. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri: EAko Kontseilu Nazionalak ezohiko kongresu bat egitea proposatu du azaroaren 19an eta 20an

El Consejo Nacional de Eusko Alkartasuna ha acordado proponer a la Asamblea Nacional del partido la celebración de un congreso extraordinario presencial con el que

cumplir con la obligación legal establecida en la Ley de Partidos de renovar los cargos internos y con el que busca dotar a EA de "estabilidad y gobernabilidad" ante la situación de "transitoriedad" de la Dirección. La cita sería los días 19 y 20 de noviembre.

Los miembros expedientados, como Maiorga Ramírez, no se pueden presentar, pero sí podrían hacerlo otras personas del sector crítico que no estén sancionadas, como por ejemplo Esther Larrañaga. Eba Blanco seguirá siendo secretaria general en funciones y hasta el congreso puede esperar a decidir si se presenta o no. Además de elegir Secretaría General, de nuevo hay que presentar y votar las ponencias políticas y de reglamento.

Este cónclave servirá, segun han señalado el Consejo Nacional en una nota de prensa, para dotar a la formación política de estabilidad y gobernabilidad ante la situación de transitoriedad en la que se encuentra la actual dirección fruto de los procesos judiciales que han promovido varios afiliados contra el partido.

La Asamblea Nacional de Eusko Alkartasuna se reunirá mañana, 21 de septiembre, en la nueva sede que la formación tiene en Vitoria-Gasteiz, para debatir la propuesta de congreso extraordinario realizada por el Consejo Nacional.

El portavoz de Eusko Alkartasuna, Iker Ruiz de Egino, ha indicado que "de esta manera volvemos a dar voz a la afiliación, convocando el máximo órgano del partido, el Congreso Nacional, para que esta decida libre y democráticamente cuales deben ser los estatutos, la línea política y las personas que dirijan el partido durante los próximos 4

años".

"Estamos convencidos, y así lo vamos a seguir defendiendo en los juzgados, que el congreso de febrero fue limpio y democrático", ha señalado, y ha añadido que no tienen miedo a las urnas.