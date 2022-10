Política Ley del Deporte Las selecciones vascas de pelota y de surf podrán competir oficialmente a nivel internacional EITB MEDIA Publicado: 25/10/2022 19:05 (UTC+2) Última actualización: 25/10/2022 20:43 (UTC+2) La Ley del Deporte, debatida este martes en el Congreso por la Comisión de Cultura y Deporte, recogerá una enmienda pactada por PNV y PSOE a través de la que, por primera vez, se reconocen las selecciones vascas "de deportes de arraigo histórico y social". Escuchar la página Escuchar la página

Las selecciones vascas de pelota y de surf tendrán carácter oficial. Foto: EFE.

Euskaraz irakurri: Pilotako eta surfeko euskal selekzioak ofizialki lehiatu ahalko dira nazioarte mailan

Las selecciones vascas de pelota y de surf, y según lo acordado, de otros deportes "de arraigo histórico y social", podrán competir oficialmente a nivel internacional, una vez que quede aprobada en el Congreso de los Diputados la nueva Ley del Deporte. Dicha ley ha sido debatida este martes en la Cámara Baja, por la Comisión de Cultura y Deporte, y recogerá una enmienda transaccional acordada por PNV y PSOE a través de la que, por primera vez, se reconoce la oficialidad de las selecciones vascas de algunos deportes.

La enmienda, que ha sido aprobada en la Comisión, reconoce la posibilidad de competir de manera oficial y a nivel internacional a las selecciones autonómicas de deportes con "arraigo histórico" en ese territorio, o bien pertenecientes a federaciones deportivas integradas en una federación internacional antes que la federación estatal. En ese sentido, la pelota vasca cumple con el primero de los requisitos, mientras que el surf vasco obtendrá su reconocimiento con arreglo al segundo de los supuestos.

La aprobación de la enmienda era la petición que había realizado el PNV para apoyar la ley, y, además, era un punto que ya aparecía en el acuerdo de investidura de enero de 2020.

EH Bildu, por su parte, ha explicado que no suscribía la enmienda, dado que esta no precisaba de manera clara a qué deportes se refería y que, además, no reconoce la oficialidad de todas las selecciones vascas, pero, no obstante, ha votado a favor de la misma.

La enmienda, en su redacción, alude a "deportes con arraigo especial" en un territorio autonómico, sin precisar cuáles son; en la práctica, afecta a la pelota y al surf. En este sentido, la Federación Vasca de Pelota, en sus estatutos, tiene reflejado el veto a competir de manera oficial a nivel internacional, con lo que esto también deberá ser modificado.

Las selecciones deberán ser, en cualquier caso, de ámbito autonómico; es decir, no podrá competir una única selección de pelota para la CAV y Navarra, por ejemplo, sino una por comunidad autónoma.

La enmienda matiza que esta participación en competiciones internacionales dependerá de que "la Federación Internacional correspondiente contemple su participación".

Antes de la votación, el diputado del PNV Joseba Agirretxea ha situado la enmienda transaccional en una reivindicación "no solo política, sino, también, deportiva y social". La ha descrito como "un primer paso, no el último", y ha señalado que la ley, con la enmienda pactada por PNV y PSOE, "abre un camino".

Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu, minutos antes, ha lamentado que el reconocimiento solo alcance a algunos deportes, entre los que ha citado "la pelota, o la sokatira", pero no a todos.

Ortuzar: "Es un paso histórico"

En rueda de prensa, este martes por la tarde, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha calificado lo logrado por su partido como "histórico", y ha considerado que se trata de "un primer paso hacia la oficialidad", que deja "totalmente despejado" ese camino a las selecciones de pelota y de surf.

El líder jeltzale ha señalado que la oficialidad de las selecciones vascas es una reivindicación compartida por un alto porcentaje de la ciudadanía. Ha recordado que la Federación Vasca de Pelota cumple con el requisito de "arraigo histórico" que cita la enmienda, en tanto que la Federación de Surf, por su parte, se hallaba integrada en la Federación Internacional antes que la Federación Española, lo que faculta a la selección vasca de surf para competir internacionalmente.

Ortuzar ha recordado, no obstante, que el objetivo del PNV es que todas las selecciones vascas alcancen la oficialidad, si bien se ha mostrado muy satisfecho por lo conseguido, y ha felicitado a los y las responsables de las federaciones de pelota y de surf.