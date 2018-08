Política

Entrevista en Radio Euskadi

Xabier Agirre asevera que las elecciones 'son una necesidad'

Redacción

07/06/2012

El presidente del PNV en Araba ha reprochado al lehendakari "no tomar medidas" y de"ponerse la ikurriña en la solapa" para hacer campaña.

El presidente del PNV de Araba, Xabier Agirre, ha asegurado que las elecciones autonómicas vascas "son una necesidad" y ha acusado al lehendakari, Patxi López, de hacer campaña continuamente "poniéndose la ikurriña en la solapa".

Además, le ha advertido de que "el mayor ataque al autogobierno" es no adoptar medidas anticrisis y que esto sirva de excusa para "la recentralización" que pretende el Estado.

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, Agirre ha negado que si el PNV accede al Gobierno Vasco, aplicarán la fórmula de recortes semejantes a las de Mariano Rajoy o la de Cataluña, como dice Patxi López, aunque ha añadido que, en todo caso, "se aplicaría alguna medida".

"El año pasado, el Gobierno que encabeza el señor López, incumplió el límite de endeudamiento. Este año vamos por el mismo derrotero. La situación económica es grave y este señor se dedica a hacer campaña electoral, desde ya, y hablando de que va a defender el autogobierno", ha apuntado.

Para el presidente del ABB, el lehendakari "no actúa, no toma medidas, y solo se preocupa de hacer campaña electoral poniéndose la ikurriña en la solapa, y la verdad es que el adelanto electoral ya no es un tema que se haya producido por ese rifi-rafe entre PP y PSOE, sino que es una necesidad de país".