Política

Entrevistas con presos de ETA

Robert Manrique, víctima de Hipercor: 'Espero que me pida perdón'

Redacción

08/06/2012

Robert Manrique ha aceptado reunirse con un miembro de ETA que participó en el atentado. 'Si me pide perdón, me lo plantearé'', ha dicho en una entrevista en Radio Euskadi.

Robert Manrique, una de las víctimas del atentado de ETA en Hipercor (Barcelona) ha accedido a reunirse con el miembro de ETA que acabó con la vida de 24 personas en este centro comercial.

En una entrevista en el programa ''Ganbara'' de Radio Euskadi, Manrique ha aclarado que él no ha pedido nada. ''Yo recibí una carta del preso, y accedí a reunirme con él'', ha matizado.

Manrique ha explicado que está a la espera de recibir una llamada del Ministerio de Interior que le confirme qué día se producirá el encuentro. ''Estoy muy tranquilo'', ha dicho.

Durante la entrevista, ha explicado que recibir y leer la carta fue difícil. ''Me di un paseo de cuatro horas leyendo la carta, hasta que la entendí'', ha recordado.

Sobre las expectativas de esa reunión, ha dicho que espera el miembro de ETA le pida perdón. ''Eso depende de él. Si me lo pide, me lo plantearé'', ha reflexionado.

Asimismo, ha asegurado que otras víctimas le han hecho llegar unas 70 preguntas, sugerencias y propuestas. Son ''cuestiones de tipo moral, filosófico, político...'', ha dicho.

Manrique ha confesado que la carta le ha traído muchos problemas, ya que '''hay víctimas que no entienden por qué me la han enviado a mi y no a ellos; y otras piensan que es vergonzoso que me reúna con él''.

De todas formas, cree que hay muchas víctimas de acuerdo con lo que se está haciendo. ''Siempre que se hagan las cosas respetando la ley, hay que entender que hay que hacerlas. El interés de los ciudadanos está por encima del mío'', ha dicho.