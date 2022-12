Política Mensaje de Navidad El rey Felipe VI centra su discurso en la unidad y en el peligro de la "erosión" de las instituciones agencias | eitb media Publicado: 25/12/2022 08:40 (UTC+1) Última actualización: 25/12/2022 08:40 (UTC+1) Ha pedido a las instituciones "que respondan al interés general y ejerciten sus funciones con colaboración leal, con respeto a la Constitución y a las leyes, y sean un ejemplo de integridad y rectitud". Escuchar la página Escuchar la página

La crisis institucional, la división política, la guerra de Ucrania y la situación de la economía han sido los principales asuntos que el rey español Felipe VI ha tratado en su noveno discurso navideño.

Felipe VI ha advertido de que "un país o una sociedad dividida o enfrentada no avanza, no progresa ni resuelve bien sus problemas, no genera confianza. La división hace más frágiles a las democracias; la unión, todo lo contrario, las fortalece".

En ese sentido, ha pedido a las instituciones "que respondan al interés general y ejerciten sus funciones con colaboración leal, con respeto a la Constitución y a las leyes, y sean un ejemplo de integridad y rectitud".

"Los españoles tenemos que seguir decidiendo todos juntos nuestro destino, nuestro futuro. Cuidando nuestra democracia, protegiendo la convivencia, fortaleciendo nuestras instituciones", ha añadido.

También ha tenido en consideración la subida general de precios provocada por la crisis energética: "Hay familias que no pueden afrontar esta situación de una manera prolongada y necesitan el apoyo continuo de los poderes públicos para paliar sus efectos económicos y sociales".

Por último, respecto a la invasión rusa en Ucrania, ha destacado que "hemos sido testigos de diez meses de una guerra que ya ha causado un nivel de destrucción y ruina difíciles de imaginar en nuestra realidad cotidiana".

"La soberanía, la integridad territorial y la independencia de los Estados son principios irrenunciables de un orden internacional basado en reglas y que siempre debe buscar la paz", ha concluido.