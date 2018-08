Política

25 aniversario del atentado

'Hipercor es la cicatriz más grande de la crueldad de ETA'

Redacción

20/06/2012

El lehendakari ha reivindicado la ''superioridad moral'' de las víctimas. "Si olvidamos, no habrá sucedido y el asesino dejará de serlo", ha advertido Patxi López durante el homenaje.

El lehendakari Patxi López ha reivindicado este martes la ''superioridad moral'' de las víctimas de ETA, durante el acto en recuerdo del 25 aniversario del atentado de Hipercor. 'Hipercor es la cicatriz más grande la crueldad de ETA', ha dicho el lehendakari en su discurso.



Patxi López ha recordado que el rastro de organización terrorista en el calendario es constante, y, en ese sentido, ha querido rendir especial homenaje a Eduardo Puelles, de cuyo asesinato se cumplen este martes tres años.

''El acto de hoy rememora una herida llena de ausencias que no se va a poder curar'', ha dicho el lehendakari. ''Tenemos muchas heridas, pero también mucha dignidad'', ha añadido.



Patxi López ha hecho hincapié en la importancia de ''no haber pedido la venganza'', y ha elogiado así a las víctimas por no caer en el revanchismo, pese a que han tenido que soportar "desprecios, silencios largos y olvidos eternos".



Durante el acto, ha reivindicado la ''superioridad moral'' de esas víctimas. El fin de ETA ''no ha sido una concesión de la banda'', ha recordado. ''ETA lo ha dejado por la política de tolerancia cero, por la eficacia de la acción policial, por la deslegitimación ética, por el ejemplo de coraje de las víctimas... Ha sido una lucha ética, de valores, y de fe en los principios democráticos'', ha dicho.

''Ahora hay que hacer irreversible lo conseguido'', ha añadido, y, para ello, ha destacado tres valores: verdad, justicia y democracia. Ha pedido, asimismo, la colaboración de las víctimas para que los atentados cometidos por ETA no caigan nunca en el olvido, y para que ese olvido no suponga la absolución de las responsabilidades de los terroristas."Si olvidamos, no habrá sucedido y el asesino dejará de serlo", ha advertido.



''A la memoria de las víctimas les podemos ofrecer el haber ganado al terrorismo'', ha dicho el lehendakari.

Interior se compromete con las víctimas a no negociar jamás con ETA



Coincidiendo con el 25 aniversario del atentado de Hipercor, Jorge Fernández Díaz ha presidido por la mañana en Barcelona un acto en reconocimiento a las víctimas. El ministro de Interior se ha comprometido ante las víctimas del terrorismo que el Estado "jamás" negociará con ETA ni sus presos, ya que, una vez que la organización ha sido derrotada policialmente, no le queda margen de negociación y su única salida es la disolución.

Según el ministro, en el fin del terrorismo tiene que haber "vencedores" y "vencidos",y, en palabras de Jorge Fernández Díaz, en el caso de ETA ha ganado elEstado de derecho, la democracia y la libertad; y han perdido losasesinos y los terroristas.



Durante el acto, Fernández Díaz ha admitido que el reconocimiento llega tarde (''más vale tarde que nunca", ha alegado); y ha subrayado que la fecha para llevarlo a cabo no se ha elegido al azar, ya que se ha buscado que coincidiera con la masacre de Hipercor.

El atentado

El 19 de junio de 1987 la banda colocó un coche cargado de explosivos en el parking del centro comercial ubicado en la avenida Meridiana de Barcelona, y pese a dar varios avisos, la bomba estalló, matando a 21 personas.

Dos autores del atentado, el exdirigente de ETA Santiago Arróspide Sarasola, 'Santi Potros', y Rafael Caride Simón, cumplen una condena de 790 años de prisión que fue confirmada por el Tribunal Supremo en julio de 2004.

'Santi Potros' fue quien autorizó la colocación de la bomba en el hipermercado barcelonés, dentro del objetivo de la organización terrorista de atentar contra empresas de capital francés, y proporcionó los medios necesarios para que Caride Simón, entonces jefe del 'comando Barcelona', y los otros activistas ya condenados por los mismos hechos, cometieran el atentado.

En 1989, la Audiencia Nacional ya condenó por este atentado a 794 años de cárcel a cada uno, a los miembros del 'comando Barcelona' Domingo Troitiño Arranz y Josefa Ernaga Esnoz.

Este aniversario se cumple cuando la banda ha renunciado a su actividad armada de forma definitiva, tras 51 años de existencia y después de haber cometido un total de 857 asesinatos a lo largo de su historia.



Reunión víctimas-presos

Coincidiendo con este XXV aniversario, una de las víctimas del atentado, Robert Manrique, histórico dirigente de la Acvot, se reunió el viernes con el que fue jefe del comando Barcelona, Rafael Caride Simón, en la prisión de Zaballa de Vitoria-Gasteiz, tras recibir una carta del recluso, hace un año, en la que reconocía el daño causado a sus víctimas y se comprometía a "trabajar por la paz". No ha sido la primera de las reuniones de Caride con una de sus víctimas, ya que también mantuvo un encuentro con Rosa M.P., el pasado mes de noviembre.